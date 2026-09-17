Kam užkliuvo nemokami obuoliai?

Paupių bendruomenės vadovė Regina Baguckienė sakė, kad dar praėjusį ketvirtadienį obuoliais galėjo pasivaišinti kiekvienas praeivis, tačiau sekmadienį jie jau buvo rasti išmėtyti ir sutrypti.
„Negaliu pasakyti, kada juos išspardė, bet iš gyventojų žinią gavau sekmadienį. Su tais, kurie dalijosi, nekalbėjau, man informaciją pateikė šalia gyvenantys žmonės. Tik pasidžiaugiau, kad tai – graži iniciatyva. Mūsų rajone yra daug privačių namų ir tikrai kiekvienas turime tų vaisių: kas nors turi obuolių, kas nors – slyvų ar kriaušių, tad iniciatyva pasidalinti yra labai graži. Tuo labiau, kad tie žmonės gyvena netoli vaikų žaidimų aikštelės ir pro juos praeina nemažai žmonių. Tad iniciatyva dalintis ir tuo užkrėsti kitus – sveikintina. Tik labai gaila, kad kažkam tai užkliuvo“, – apgailestavo pašnekovė.
Manoma, kad vaisius išmėtė vaikai, tačiau jokių įrodymų kol kas nėra.
„Nesinori tikėti, kad tai suaugusiųjų darbas, veikiausiai tai vaikų norėjimas pasirodyti prieš draugus. Iš pradžių pagalvojome, kad gal kur nors vežėsi ir nugriuvo, išbarstė. Bet, kaip mane informavo, tai dar ir kojomis sutrypti. Pasidalinau, kad atkreiptumėme dėmesį, daugiau pasižvalgytume, kas gatvėmis vaikšto ar važinėja, kad pamatytume vaikus, kurie negražiai elgiasi, sudrausmintume juos. Pastaruoju metu mūsų teritorijoje nutinka visokių negražių dalykų, tai vienoje, tai kitoje vietoje kas nors sulaužoma. Susitikę su kitais gyventojais pasikalbėjome, kad reikia ar kokius nors reidus daryti, ar bandyti susikviesti vaikus, bet mūsų padaužos veikiausiai net neateis“, – svarstė R. Baguckienė.
Pasak jos, net ir po šio įvykio klaipėdiečiai tęsė iniciatyvą ir toliau aplinkinius vaišino obuoliais.
(be temos)