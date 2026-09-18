Kas, be kiekio, turi įtakos metalo laužo kainai?

Metalo rūšis. Nuo jos priklauso laužo vertė ir supirkimo kaina. Todėl svarbu tinkamai identifikuoti metalą ir, jei įmanoma, skirtingas rūšis atskirti.
Švarumas ir rūšiavimas. Plastiko, gumos, izoliacijos ir kitų priemaišų turintis metalas gali būti vertinamas kitaip. „Kuusamet“ rekomenduoja metalą, jei įmanoma, iš anksto išrūšiuoti ir pašalinti nereikalingas priemaišas.
Reguliarus bendradarbiavimas. Klientams, kurie metalą pristato reguliariai ir didesniais kiekiais, „Metruna“ grupė gali derinti individualias bendradarbiavimo sąlygas.
Kad metalo pridavimas būtų patogesnis, „Kuusamet“ klientus aptarnauja ir šeštadieniais. Taigi metalo laužo kainą lemia ne tik jo kiekis – svarbi ir metalo rūšis, švarumas bei tinkamas rūšiavimas.
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