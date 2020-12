Klaipėdos Kalėdų eglutės įžiebimo šventė! (vaizdo įrašas)

Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas tikino, kad nors tokių Kalėdų dar niekada nebuvo, tačiau kiekvienas nepatogumas atnešą kažką gero – susintetintas šventes paverčia jaukesnėmis, gražesnėmis, tikresnėmis.

„Kūrėjams, menininkams, atlikėjams teko ieškoti naujų formų ir sprendimų, nors širdyje jaučiame tą pačią Kalėdų dvasią kaip iki šiol. Tikiu klaipėdiečiais, jų atsakingumu ir supratingumu, o be to, po savaitgalį vykusių kitų miestų eglučių įžiebimo turime šansą sublizgėti ir parodyti save tik iš gerosios pusės. Eglutę ir miesto puošmenas įžiebsime tikrai, tačiau svarbiausia – neužgesinkime vilties saugiai susitikti bent per kitas metų šventes“, – teigė V. Grubliauskas.

Šventinio koncerto metu, Klaipėdos vaikams suskaičiavus nuo vieno iki dešimt, nušvito tūkstančiais lempučių nusagstyta, klaipėdiečių miestui padovanota eglutė ir šviesos instaliacija „Šiaurinė žvaigždė“.

Eglutės įžiebimo vaizdo įrašas:

Tiesa, Klaipėdos miesto meras jau anksčiau paragino miestiečius ir miesto svečius neiti prie eglutės, o jos įžiebimą stebėti saugiai namuose.

