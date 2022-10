Keliuose – chaosą keliantys marginalai: juos pareigūnai vadina sekta

Įžūlių ir jokių taisyklių nesilaikančių erelių viražai keliuose jau siutina ne tik policijos pareigūnus, bet ir pačius vairuotojus. Atsirado keistų veikėjų grupelė, kurios nariai patys kala numerius garažuose ir be sąžinės graužaties laksto keliais. Tokius daugiausia po Žemaitiją važinėjančius vairuotojus pareigūnai tarpusavyje vadina sekta.

Kam apskritai tie numeriai?

Socialiniame tinkle "Facebook" vairuotojus vienijančios grupės "Reidas" nariai neseniai sprendė rebusą – ką ant savo automobilio užkabino vienas vairuotojas, nes to, ką jis prisuko prie mašinos, valstybiniais numeriais kažin ar įmanoma pavadinti.

"Mercedes" markės automobilio savininkas Lietuvos keliuose važinėja taip, lyg būtų visiškai spjovęs į nustatytą tvarką.

Prie automobilio vyras pritvirtino lyg ir angliškus valstybinius numerius, tačiau priekyje ir gale skirtus numerius sukeitė vietomis.

Po numeriais puikuojasi užrašas "Lietuva", bet valstybę reiškiančio raidžių derinio ant numerių nėra.

"Man rodos, čia tik numerio rėmelis su užrašu "Lietuva", o numeriai labai panašūs į Anglijos numerius", – pastebėjo vienas internautų.

Kitas vairuotojas akcentavo, kad numeriuose matyti W raidė, o ir nėra valstybinio šalies kodo arba jis užtušuotas.

"Kitas dalykas – gale turi būti numeriai geltoname fone, o tokie, kurie čia yra gale, pritvirtinami priekyje", – įtarimais dalijosi kitas vairuotojas.

Netrukus internautai išsiaiškino, kad tai išties 2015 m. Anglijoje registruotas automobilis.

"Ši mašina – iš Anglijos, bet jos numeriai yra neteisingo formato. Mašina yra nedrausta bei neturi galiojančios techninės apžiūros dokumento. Lietuvos policija galėtų tokius mandruolius pamylėti", – siūlė kitas vairuotojas.

Kažkas ranka numerius užsirašo, kažkas garažiukuose pats juos nusikala.

Be įsipareigojimų

Panašu, kad tereikia prie mašinos prisisukti nežinia kokius numerius ir kelių ereliui tarsi atsiriša rankos – gali dumti beprotišku greičiu pro greičio matuoklius, gali palikti mašiną senamiestyje, kur tik kyla noras, – vis tiek niekas nenubaus už stovėjimą ne vietoje, nes mašina ženklinta jokios prasmės neturinčiais skardos lakštais.

"Esminis dalykas tas, kad prisitvirtinus tokius numerius gali daryti bet ką. "Regitra" tokių numerių nedalija, juose užklijuotas šalies kodas. Tai visiška kvailystė. Su tokiais numeriais neturi būti važinėjama po Lietuvą. Tegul policija gaudo ir baudžia", – piktinosi buvęs Seimo narys Gintaras Vaičekauskas.

Praeityje televizijos laidą apie avarijas keliuose kūręs G.Vaičekauskas stebėjosi, kokios išmonės griebiasi vairuotojai, kad tik būtų nebaudžiami.

"Kažkas ranka numerius užsirašo, kažkas garažiukuose pats juos nusikala. 2019 metais dienraštis "Klaipėda" aprašė situaciją, kai du skirtingo modelio automobiliai po Vilnių važinėjosi tais pačiais numeriais", – priminė G.Vaičekauskas.

Iš tiesų 2019 m. lapkritį vairuotojai užfiksavo Seimo apylinkėse vis stoviniuojančias dvi mašinas.

Vieną dieną tuos pačius valstybinius numerius būdavo prisisukęs baltos spalvos BMW vairuotojas, kitą dieną su tokiais pat jau atvažiuodavo juodos spalvos "Audi" visureigis.

Falsifikatai: "Regitros" atstovai patvirtino, kad ant automobilio pritvirtinti tokie numeriai nėra legalūs. "YouTube" vaizdo įrašo stop kadras

Įtaria klastojimą

Įmonės "Regitra" atstovė Emilija Bardauskienė patikino, kad "Regitra" kaupia duomenis tik apie Lietuvoje registruotas transporto priemones.

"Galime patvirtinti, jog nuotraukoje užfiksuoti numerio ženklai nėra išduoti "Regitroje", kadangi plokštelėse esantys simboliai išdėstyti neįprastai ir jų šriftas yra kitoks, nei numatyta reikalavimuose. Kalbant bendrai apie reikalavimus numerio ženklams, dalį jų nustato Europos Sąjunga, o kitą dalį – šalys nusistato individualiai. Štai ES reglamente numatyta, kad išduodamų numerio ženklų kairėje pusėje mėlyname fone turi būti ES simbolis, t. y. 12 švytinčių geltonų žvaigždučių, taip pat įrašytas ir pripažįstamas ES šalies pavadinimo trumpinys, kuris gali būti geltonos arba baltos spalvos. Pavyzdžiui, Lietuva – LT, Vokietija – D, Estija – EST. Nuotraukose užfiksuotuose numerio ženkluose yra mėlyna juosta ir tarsi matomas neryškus ES simbolis, tačiau nėra šalies skiriamojo ženklo, todėl gali būti, kad tai pakeisti, netikri ar suklastoti numerio ženklai", – įtarė įmonės atstovė.

E.Bardauskienė priminė, kad registracijos metu automobiliams yra išduodami unikalūs numerio ženklai, jog būtų galima identifikuoti ne tik juos, bet ir už transporto priemones atsakingus asmenis.

"Pavyzdžiui, įvykus eismo įvykiui. Taigi, visos transporto priemonės, dalyvaujančios viešajame eisme, turi būti paženklintos numerio ženklais, kurie privalo atitikti nustatytus reikalavimus. Jie turi būti lengvai ir aiškiai atpažįstami teisėsaugos institucijoms bei kitiems eismo dalyviams, todėl savavališkai jų modifikuoti ar keisti, pavyzdžiui, apklijuoti, dažyti, negalima. Modifikavus ar kitaip pakeitus numerio ženklus, jie nebeatitinka standarto ir taip gali būti keliama grėsmė viešosios tvarkos užtikrinimui", – tvarką priminė atstovė.

Prašo pranešti policijai

Lietuvos kelių policijos Administracinės veiklos ir eismo priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Jorūnė Liutkienė patikino, kad transporto priemonei, kuri užfiksuota nuotraukoje, valstybinio numerio ženklai galbūt išduoti Didžiojoje Britanijoje.

"Jeigu policijos pareigūnams kyla įtarimų dėl transporto priemonės dalyvavimo viešajame eisme Lietuvoje, ją sustabdžius, bus išsiaiškinta, ar vairuotojas laikosi Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų. Asmenims atsakomybė taikoma už konkretų padarytą administracinį nusižengimą, baudžiamąjį nusižengimą ar nusikaltimą. Lietuvos kelių policijos tarnyba viešai nekomentuoja galbūt padarytų Kelių eismo taisyklių pažeidimų, taip pat skundų (pareiškimų), gautų neoficialiai. Asmenys informaciją policijai gali pateikti per Policijos elektroninių paslaugų sistemą", – situaciją komentavo J.Liutkienė.

"Tikrų vyrų" šou

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos viršininkas Mindaugas Džermeika patikino, kad ne tik gudraujančių vairuotojų keliuose vis daugiau. Didžiausią nerimą kelia ypač įžūlių veikėjų, kurie neigia visas įmanomas tvarkas, elgesys.

"Įsivyrauja mada: aš – gudresnis, tu – kvailesnis. Keliuose vis daugiau automatizuotų greičio kontrolės sistemų, kamerų. Kai kurie piliečiai ėmė galvoti, kaip apeiti šias sistemas. Jų elgesys panašus į sektos. Vieną tokį veikėją sustabdėme Darbėnuose", – pasakojo M.Džermeika.

Įsivyrauja mada: aš – gudresnis, tu – kvailesnis.

M.Džermeika tikino, kad internete, "YouTube" kanale, plinta vaizdo įrašai, kuriuose veikėjai veliasi į diskusijas apie šalyje galiojančią tvarką.

Buvusios Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos piliečiais prisistatantys veikėjai menkina policiją, šalies valstybingumą, svaičioja apie asmens tapatybę, skleidžia kvaziteisės idėjas.

"Tokių įrašų, kuriuose vieni ar kiti veikėjai prisistatinėja "aš, tikras vyras", o toliau Tomas, Dainius ar kitas vardas, apstu. Jie pasigamina automobilio numerius, prisitvirtina juos prie mašinos ir važiuoja. Tokiuose numeriuose būna parašyta "KELIAUJU", "GYVO VYRO", "GYVAS VYRAS", "NUOSAVAS", "GYVOS MOTERS", "NUOSAVA", – stebėjosi M.Džermeika.

Iš tiesų "YouTube" kanale pilna veikėjų įrašų, kuriuose jie pasakoja, kaip bylinėjasi su policija, aiškina, kad jų nuosavybė neliečiama.

"Regitros" atstovė E.Bardauskienė pažymėjo, kad "Regitra" tokio pobūdžio numerio ženklų tikrai neišduoda.

"Kaip ir minėjau, mūsų numerio ženklai atitinka specialius keliamus reikalavimus. Visų numerio ženklų tipus ir pavyzdžius, kaip jie atrodo, galima rasti "Regitros" interneto svetainėje.

"Taigi, šiuo konkrečiu atveju tai yra ne "Regitroje" pagaminti numerio ženklai, jie neatitinka standarto ir negali būti naudojami viešajame eisme, nes taip būtų keliama grėsmė viešosios tvarkos užtikrinimui. Kitaip tariant, tokiu būdu būtų stipriai apsunkinama galimybė identifikuoti už transporto priemonę atsakingą asmenį, o tai ypač aktualu įvykus eismo įvykiui", – akcentavo E.Bardauskienė.

Sučiupo: Klaipėdos Kelių policijos tarnybos viršininkas M.Džermeika stebėjosi tuo, kad savadarbius numerius prie mašinos prisisukęs vienas vairuotojas sugebėjo pro matuoklį dideliu greičiu prašvilpti 60 kartų. Vytauto Liaudanskio nuotr.

Pro matuoklį – 60 kartų

Tačiau aiškėja, kad pseudoidėjų skleidėjai tiesiog vengia atsakomybės už Kelių eismo taisyklių nesilaikymą.

"Tokius numerius veikiausiai ir bandoma sukti prie mašinos, kad greičio matuokliai jų nefiksuotų. Kolegos atsiuntė prašymą susistabdyti automobilį, kuris 60 kartų užfiksuotas Kretingalės kelyje esančio radaro. Vienas veikėjas, nusipirkęs automobilį kaip šlamštą, važinėja be techninės apžiūros talono, be civilinės atsakomybės draudimo, be valstybinių numerių. Šis veikėjas važinėja jau nurašytu automobiliu, kuris faktiškai yra metalo laužas", – patikino M.Džermeika.

Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas vienam tokių veikėjų iškėlė bylą.

"Mes nustatėme šį asmenį, pradėjome tyrimą. Vairuotojas pateikė paties susigalvotą dokumentą, kurį jis pateikė kaip neva mašinos registracijos pasą. Paprašius vairuotojo pažymėjimo, vairuotojas pareiškė, kad jis nėra asmuo, o yra vyras vardu Tomas", – stebėjosi M.Džermeika.

Policijos patruliams sunkiai sekėsi susikalbėti su tokiu vairuotoju.

"Jie žaidžia. Jie galvoja, kad sistema nesugebės išaiškinti, kas yra tokius numerius naudojantys asmenys, o policija nesugebės jų pačių sučiupti. Juos galima vadinti kelių sukčiais, nes jie galvoja, kad jie gali daryti ką tik nori. Esą neregistravus mašinos, važinėjant be oficialių valstybinių numerių, niekas nesugebės jų išaiškinti", – nuomonę apie tokius pažeidėjus išsakė M.Džermeika.

Policija ne tik išaiškina, bet ir sugeba fiziškai sučiupti tokius veikėjus – tokių minties galiūnų jau fiksuota įvairiuose šalies miesteliuose.

"O tada jie "paragauja" viso to, kas numatyta įstatymu. Vienas veikėjas kiekvieną rytą važinėja į darbą. Kiekvieną dieną jis pravažiuoja pro matuoklius ir vaizdo kameras. Negaliu suvokti, kodėl vidutinio amžiaus žmogus niekaip nenori laikytis taisyklių, kurios lemia visų mūsų saugumą. Ne, ieškoma būdų, kaip apeiti įstatymus ir pažeisti taisykles. Valdo noras protestuoti prieš įstatymą. Tai labai pavojingos apraiškos – nuneiginėjamas valstybingumas", – šiurpo uostamiesčio kelių policijos vadas.

Kas atlygins žalą?

M.Džermeika priminė Danijoje galiojančią tvarką, ten net vienu kilometru viršijus leistiną greitį įmanoma sulaukti nemenkos baudos.

"Mūsų lietuvaičiai Skandinavijoje važiuoja taip, kaip priklauso. O kodėl jie, sugrįžę į Lietuvą, važiuoja it būtų Laukiniuose Vakaruose? Pasižiūrėjus internete tam tikrų asmenų pasisakymų, kyla klausimas, kodėl jie cituoja šalies Konstituciją, jei neigia visus kitus įstatymus? Nesuvokiu šių žmonių teisinės sąmonės logikos", – teigė M.Džermeika.

Jis priminė, kad įstatymai sukurti ne šiaip sau.

"Jei toks pilietis, kuris neturi draudimo, važinėja be techninės apžiūros dokumento, sudaužys kitam žmogui mašiną, joks draudimas nuostolių nesumokės. Ir tas pilietis nuostolių gali nepadengti. Kas gins sąžiningo piliečio teises nuo tokių veikėjų? Todėl prašome pilietiškų žmonių, kad jie praneštų apie tokius veikėjus. Mes visi vykdome prievoles ir visi turime jaustis saugūs", – kalbėjo M.Džermeika.