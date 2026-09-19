Ketveri metai kartu – „Amberton“ ir „Neptūnas“ tęsia bendradarbiavimą

„Džiaugiamės komandos pergalėmis, tačiau mūsų pasitikėjimas nepriklauso nuo vienų rungtynių ar konkretaus sezono rezultato. Esame šalia jau ketverius metus, iš arti matome, kiek sunkaus darbo slypi už tų pasiekimų, ir norime, kad „Neptūnas“ galėtų mūsų palaikymu pasikliauti kiekvieną sezoną“, – sakė „Amberton Hotel Klaipėda“ generalinė direktorė Aistė Matjošaitytė.
Viešbučio vadovė įsitikinusi, kad kiekviena organizacija gali prisidėti prie miesto augimo, o suvienijusios jėgas ir siekdamos bendro tikslo jos pasiektų kur kas daugiau: „Miesto ateitis priklauso nuo to, kiek mes patys esame pasirengę prie jos prisidėti. Užaugome Klaipėdoje, čia auga mūsų vaikai, todėl jaučiame atsakomybę už tai, koks gyvenimas čia kuriamas. Norime, kad jaunoji karta į „Neptūno“ žaidėjus žiūrėtų kaip į autoritetus, sektų jų pavyzdžiu, kad šeimos drauge rinktųsi į rungtynes ir didžiuotųsi savo miesto komanda.“
Naują etapą „Neptūnas“ pasitinka įkvėptas pasiekimų. 2025–2026 metų sezone klubas iškovojo LKL bronzos medalius ir antrus metus iš eilės pateko į Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvertą. Sėkmingas sezonas Lietuvoje suteikia pasitikėjimo ir tęsiant kovas „EuroCup“ turnyre, kuriame klaipėdiečių laukia galimybė parodyti savo pajėgumą tarptautinėje arenoje.
„Kiekvienas ilgalaikis partneris suteikia klubui daugiau stabilumo, leidžia drąsiau planuoti ateitį ir investuoti į komandos bei visos organizacijos augimą. Esame dėkingi generaliniam rėmėjui „Amberton“ už pasitikėjimą ir tikime, kad ši partnerystė dar ne kartą taps gražių bendrų darbų ir pergalių istorija“, – teigė „Neptūno“ direktorius Martynas Mažeika.
Rugsėjo 20 dienos susitikimas su „Žalgiriu“ bus pirmoji šio LKL sezono proga klaipėdiečiams susiburti namų tribūnose ir palaikyti savo komandą.
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