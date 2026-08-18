 Kieme – įžūlus vaikų elgesys: į bute besiilsintį katiną mėtė slyvas

Kieme – įžūlus vaikų elgesys: į bute besiilsintį katiną mėtė slyvas

2026-08-18 12:09
Ieva Niekytė

Bandužių gatvėje, daugiabučių kieme, keturi vaikai pastebėjo buto lange besiilsintį katiną ir ėmė į jį svaidyti slyvas. Kelios pataikė į gyvūną, o dalis atsidūrė buto viduje.

Išdaiga: vaikai, pastebėję miegantį katiną, negalėjo jo palikti ramybėje – netrukus į gyvūną pradėjo mėtyti slyvas.
Išdaiga: vaikai, pastebėję miegantį katiną, negalėjo jo palikti ramybėje – netrukus į gyvūną pradėjo mėtyti slyvas. / „Pexels“ ir magnific asociatyvi nuotr.

Pasak klaipėdietės, vienas berniukas ir trys mergaitės nuo žemės rinko kieme nukritusias slyvas ir jas mėtė į pro langą matomą gyvūną.

Kelios slyvos kliudė katiną, o kelios įskriejo į buto vidų.

Moteris nespėjo vaikų nufotografuoti, nes tik sudrausminus, jie akimirksniu dingo iš kiemo.

Gyventoja įvykiu pasidalijo socialiniuose tinkluose – siekė atkreipti tėvų dėmesį į tokį įžūlų vaikų elgesį.

Komentaruose po įrašu klaipėdiečiai neslėpė pasipiktinimo.

Gyventojai teigė, kad ir anksčiau yra pastebėję nederamą vaikų elgesį Bandužių gatvės vieno namo kiemo aikštelėje – mažesnių vaikų stumdymą, šiukšlinimą ir necenzūrinę kalbą.

Klaipėdiečius labiausiai piktino tai, kad tėvai, esą, į tokį vaikų elgesį nekreipia dėmesio, todėl šie ir toliau gali elgtis akiplėšiškai.

Gyventojai pabrėžė, kad vaikams nuo mažens turėtų būti aiškinama apie atsakomybę už savo veiksmus, pagarbą aplinkiniams bei gyvūnams.

Šiame straipsnyje:
katinas
mėtė slyvas
Bandužių gatvė

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Komentarai

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mrr
straipsnio vertas įvykis
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.
Kerštas už tai, kad katinas prišiko į vaikų smėlio dėžę.
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jo
negerai, reikėjo mėtyt virtom vištų kulšelėm..:D)
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