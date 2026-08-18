Kieme – įžūlus vaikų elgesys: į bute besiilsintį katiną mėtė slyvas

Pasak klaipėdietės, vienas berniukas ir trys mergaitės nuo žemės rinko kieme nukritusias slyvas ir jas mėtė į pro langą matomą gyvūną.
Kelios slyvos kliudė katiną, o kelios įskriejo į buto vidų.
Moteris nespėjo vaikų nufotografuoti, nes tik sudrausminus, jie akimirksniu dingo iš kiemo.
Gyventoja įvykiu pasidalijo socialiniuose tinkluose – siekė atkreipti tėvų dėmesį į tokį įžūlų vaikų elgesį.
Komentaruose po įrašu klaipėdiečiai neslėpė pasipiktinimo.
Gyventojai teigė, kad ir anksčiau yra pastebėję nederamą vaikų elgesį Bandužių gatvės vieno namo kiemo aikštelėje – mažesnių vaikų stumdymą, šiukšlinimą ir necenzūrinę kalbą.
Klaipėdiečius labiausiai piktino tai, kad tėvai, esą, į tokį vaikų elgesį nekreipia dėmesio, todėl šie ir toliau gali elgtis akiplėšiškai.
Gyventojai pabrėžė, kad vaikams nuo mažens turėtų būti aiškinama apie atsakomybę už savo veiksmus, pagarbą aplinkiniams bei gyvūnams.
(be temos)
(be temos)
(be temos)