Kieme – savanoriškos kovos su sniegu

Vyturio g. 25 namas priklauso Daugiabučių namų savininkų bendrijai „Žara“. Šios bendrijos pirmininkė Vida Martišiūtė pasidalijo, kaip apskritai gimė idėja kaimynus suburti talkai.
„Viskas prasidėjo nuo to, kad susiklosčius sudėtingai situacijai kiemuose, aš, kaip bendrijos pirmininkė, paraginau visų namų gyventojus stoti į kovą su sniegu. Visų namų laiptinėse palikau po sniego semtuvą. Kova prasidėjo šeštadienį. Turiu pasidžiaugti, kad nemažai gyventojų stojo į kovą su gamtos stichija. Bet labiausiai įsijautė Vyturio g. 25 namo vyrai, kurie, manęs paklausę, ne tik kastuvu, bet ir smėlio bei druskos mišiniu tvarkėsi su sniegu“, – sakė V. Martišiūtė.
Grupelė žmonių dirbo iki pat vakaro.
„Sniegas yra sukrautas į krūvas. Triūsė Danilas, Nerijus, Mantas ir Vidmantas. Negaliu nepaminėti ir Antano, Viačeslavo, Viktoro, kiemo valytojo Petro. Marius pagelbėjo nuvalyti stiklinius laiptinių stogelius, kur buvo per 30 cm storio sniego sluoksnis“, – vardijo pašnekovė.
Kadangi pirmininkė nuvalyto kiemo nuotrauka pasidalijo ir socialiniuose tinkluose, pasidžiaugti bei padėkoti už puikiai atliktą darbą galėjo ir kiti gyventojai.
Žmonės kaimynų darbą įvertino puikiai.
Kai kurie netgi spėliojo, ar nuotrauka sugeneruota dirbtiniu intelektu, kadangi kieme nematyti nė trupučio sniego.
„Tai bendruomeniškumas, bet jį reikia ugdyti. Jei žmonės organizuoti, skatinami, tai jie niekada nelieka abejingi“, – pažymėjo V. Martišiūtė.
Anot pašnekovės, panašios talkos, esant galimybėms ir žmonių norui, bus organizuojamos ir netolimoje ateityje.
„Geri darbai kartais užkrečia kaimynus“, – neabejojo V. Martišiūtė.
