KKKC Parodų rūmuose – atviras kvietimas menininkams

2025-12-15 09:53
KKKC inf.

Atviras kvietimas pradedantiems menininkams (tiek jaunesniems, tiek vyresniems) pristatyti savo kūrybą Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro (KKKC) Parodų rūmuose.

Pradedi savo kūrybinį kelią ir nori pasidalyti savo darbais? Norime susipažinti, pamatyti, ką kuri, ir galbūt pakviesti dalyvauti jungtinėje parodoje. O gal jau svarstai apie asmeninę parodą?

Dalyvauti kviečiami menininkai, kuriantys Klaipėdoje ar kilę iš Klaipėdos.

Laukiame įvairių šiuolaikinio meno formų – tapybos, skulptūros, fotografijos, videomeno, performanso, grafikos, konceptualiųjų praktikų ir kitų tarpdisciplininių kūrybos formų.

Paraiškos pateikimo terminas: iki 2026 m. sausio 8 d. 23:59 (EET).

Paraiškos teikimo nuorodą galite rasti čia:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_76aOkoZG_jGSLRtdaFPfsFDw4CXF13VJpzcnzuB5xLKmAA/viewform 

Paraiškų atrankos rezultatai skelbiami ne anksčiau kaip 2026 m. sausio 30 d.

Pateikę paraišką turite sulaukti patvirtinančio el. laiško iš parodų koordinatorės Gabijos Savickaitės.

