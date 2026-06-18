„Klaipėda“: arčiau žmonių

Skaitytojų poreikiai skiriasi
„Amberton Hotel Klaipėda“ generalinės direktorės Aistės Matjošaitytės teigimu, viešbučio erdvėse lankosi skirtingų poreikių svečiai, kurie poilsio metu vertina galimybę ramiai susipažinti su aktualia informacija.
„Vieni atvyksta pailsėti ir bent trumpam atsitraukti nuo televizijos, mobiliųjų telefonų bei nuolatinio informacinio triukšmo. Verslo pasaulio atstovai vertina koncentruotą, atrinktą ir jiems aktualią informaciją. Abiem šioms auditorijoms spausdintas formatas išlieka patrauklus. Popierinis laikraštis leidžia informaciją vartoti lėčiau, sąmoningiau ir be papildomų skaitmeninių dirgiklių“, – pastebėjo A. Matjošaitytė.
Pasak pašnekovės, skaitytojų poreikiai skirtingi, tačiau kiekvienas laikraštyje gali rasti sau įdomios informacijos.
„Vieni pirmiausia ieško miesto aktualijų, kiti domisi politika, kultūra ar laisvalaikio naujienomis. Man asmeniškai įdomiausios temos, susijusios su verslu ir ekonomika. Taip pat turiu įprotį laikraštį pradėti vartyti nuo paskutinio puslapio – pasižiūrėti orų prognozę ir sužinoti, kokie renginiai artimiausiu metu vyks mieste“, – pasakojo „Amberton Hotel Klaipėda“ generalinė direktorė.
Padeda pažinti miestą
Pastebėta, kad laikraštis išties padeda ne tik viešbučio svečiams, bet ir darbuotojams geriau susipažinti su miesto aktualijomis, renginiais ir kultūra.
„Taip, tai neabejotinai yra vienas iš daugumos būdų susipažinti su miesto gyvenimu. Net ir apsistojus pačiame centre galima lengvai nepastebėti visai šalia vykstančio koncerto, spektaklio, parodos ar kito renginio. Laikraštyje ši informacija pateikiama vienoje vietoje, todėl svečiui paprasčiau atrasti tai, kas jam gali būti aktualu. Be to, vietos spauda padeda pažinti miestą ne tik per lankytinas vietas, bet ir per jo kasdienybę, kultūrą, žmones bei aktualijas“, – kalbėjo A. Matjošaitytė.
Popierinis laikraštis leidžia informaciją vartoti lėčiau, sąmoningiau ir be papildomų skaitmeninių dirgiklių.
Daugiau išskirtinio turinio
Anot A. Matjošaitytės, spausdintas laikraštis išliks svarbus tiems, kurie vertina lėtesnį skaitymo ritmą.
„Skaitmeninė forma šiandien neabejotinai yra patogesnė ir greitesnė, todėl tradicinės spaudos populiarumas mažėja. Vis dėlto nemanau, kad spausdintas laikraštis išnyks. Panašiai, kaip atsiradus elektroninėms skaityklėms, neišnyko popierinės knygos, taip ir laikraštis išliks tiems, kurie vertina patį skaitymo ritualą, galimybę atsitraukti nuo ekranų ir informaciją vartoti ramiau. Tačiau ilgainiui spausdintas formatas turės suteikti daugiau pridėtinės vertės. Vien naujienų, kurias galima greitai rasti internete, nebepakaks. Skaitytojui reikia daugiau kruopščiai atrinkto, kokybiško ir išskirtinio turinio: išsamesnių analizių, originalių interviu, istorijų bei temų, kurių jis negautų kituose kanaluose“, – akcentavo A. Matjošaitytė.
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