Čia šventės lankytojai galėjo iš arti pamatyti, kaip gimsta filmas, o drąsiausi – atsidurti prieš kamerą.
Filmavimai prasidėjo dar vakar, kai kino komanda darbavosi Klaipėdos senamiestyje, o šiandien jie keliauja per dar tris miesto lokacijas.
Filmavimo aikštelėje netrūko šventiškai nusiteikusių lankytojų, kurie drąsiai stojo prieš kamerą bei išbandė operatoriaus vaidmenį.
Miesto svečiai džiaugėsi galimybe pamatyti filmų bei reklamų užkulisius iš arti.
Komandos sustygavimas, galimybė pirma kartą pabūti profesionalų apsuptyje, nors ir turėjau mažą vaidmenį, man tai paliko didžiulį įspūdį“, – pasakojo renginio dalyvė Inga.
Projekto režisierė Ieva Veiverytė pažymėjo, kad svarbiausia šio renginio idėja – parodyti lankytojams kino kūrimo procesą.
„Renginio esmė – parodyti kaip gimsta kadras ir koks jo kelias iki didžiojo ekrano, nes kinas yra ilgas ir daug jėgų reikalaujantis procesas“, – teigė I. Veiverytė.
Visų šventės metu nufilmuotų scenų rezultatas – trumpametražis filmas, kuris šeštadienio vakarą bus rodomas didžiojo koncerto metu pagrindinės scenos LED ekrane.
Filmavimai vyks iki 17 val., tad norintys prisiliesti prie kino pasaulio tai dar gali išbandyti paskutinėje lokacijoje – Burlaivio „Roald Amundsen“ denyje.
Per Klaipėdą keliauja interaktyvi filmavimo aikštelė „Prisiliesk prie kino“
Jūros šventėje netrūksta progų ne tik stebėti, bet ir patiems tapti šventės dalimi. Viena įdomiausių šventės patirčių – interaktyvi keliaujanti filmavimo aikštelė „Prisiliesk prie kino“.
Čia šventės lankytojai galėjo iš arti pamatyti, kaip gimsta filmas, o drąsiausi – atsidurti prieš kamerą.
(be temos)