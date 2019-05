Klaipėda laukia Kudžio miesto delegacijos

Kudžio miesto delegacijos apsilankymo tikslas – paminėti 30 metų trunkantį Klaipėdos ir Kudžio bendradarbiavimą. Vizito metu abiejų miestų bendromis pastangomis organizuojami įvairūs renginiai: gegužės 29 d. oficialus Kudžio miesto delegacijos priėmimas Klaipėdos miesto savivaldybėje, kurio metu bus pasirašoma atnaujinta miestų bendradarbiavimo sutartis; gegužės 30 d. Klaipėdos piliavietės šiaurinės kurtinos salėje vyks arbatos gėrimo ir kaligrafijos pristatymas bei paroda, skirta miestų bendradarbiavimo istorijai; gegužės 31 d. Klaipėdos lengvosios atletikos manieže vyks parodomosios dziudo varžybos, kuriose dalyvaus 3 dziudo meistrai iš Kudžio miesto.

Klaipėdos miesto savivaldybė savo svečiams taip pat organizuoja kultūrinę programą, kurios metu Kudžio gyventojai susipažins su Klaipėdos piliaviete ir jos istorija, Klaipėdos senamiesčiu bei UNECO pasaulio paveldu – Kuršių Nerija. Kudžio miesto savivaldybės atstovams bus pristatytos Klaipėdos miesto kultūros bei sporto įstaigos, verslo įmonės.

Kudžio delegacija lankysis ir birželio 1 d. Klaipėdoje vyksiančiuose Olimpinės dienos renginiuose. Naudodamiesi proga svečiai čia pristatys 2020 m. liepos 24 – rugpjūčio 9 dienomis Tokijuje vyksiančią Vasaros olimpiadą.

Klaipėdos miesto savivaldybė su Kudžio miestu pradėjo bendradarbiauti 1989 metais. 2009 m. ir 2014 m. bendradarbiavimo sutartys buvo atnaujintos.

Klaipėdos ir Kudžio miestų 30 metų bendradarbiavimas yra šiltas, prasmingas ir labai vertinamas abiejų miestų bendruomenių. Jį įvertino ir Japonijos Vyriausybė, Klaipėdos miesto merui Vytautui Grubliauskui skirdama Tekančios saulės ordiną su aukso spinduliais ir rozete (angl. The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette). Apdovanojimą Klaipėdos merui šių metų sausį įteikė Japonijos ambasadorius Shiro Yamasaki. Tekančios saulės ordinas V. Grubliauskui skirtas už nuopelnus kuriant draugiškus santykius tarp Japonijos ir Lietuvos, ypač kultūros bei gynybos srityse.

Klaipėdiečiai kviečiami į šiuos Klaipėdos ir Kudžio bendradarbiavimui skirtus renginius:

Gegužės 30 d. (ketvirtadienis)

10 val. kultūrinis renginys Klaipėdos piliavietės šiaurinės kurtinos salėje (Priešpilio g. 2):

- Klaipėdos ir Kudžio miestų bendradarbiavimo paroda;

- „Arigato“ paroda;

- Lankytojų erdvė: arbatos gėrimo ceremonija, kaligrafijos pamoka.

Gegužės 31 d. (penktadienis)

10 val. Dziudo parodomosios varžybos Klaipėdos lengvosios atletikos manieže (Taikos pr. 54).