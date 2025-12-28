 Gamta įsiuto: Lietuvą nusiaubė galingas stichinis vėjas

2025-12-28 11:23
Brigita Juodelytė

Praėjusi naktis Lietuvoje buvo nerami – stiprus, vietomis net stichinis vėjas vertė medžius, traukė elektros laidus ir sukėlė rimtų nepatogumų gyventojams. Galingiausi vėjo gūsiai fiksuoti pajūryje, kur jo greitis prilygo uraganiniam.

Gamta įsiuto: Lietuvą nusiaubė galingas stichinis vėjas / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ nuotr.

Kaip socialiniuose tinkluose skelbia „Meteo.lt“, stipriausias vėjas buvo užfiksuotas Klaipėdos uoste – čia gūsiai siekė net 31 m/s. Vos keliais metrais per sekundę atsiliko Ventės ragas, kur vėjo greitis siekė 30 m/s.

„Stipriausi vėjo gūsiai per praėjusią naktį ir šiandien rytą fiksuoti Klaipėdos uoste, Ventės rage, Šventojoje, Nidoje bei Klaipėdoje“, – pranešė „Meteo.lt“ savo feisbuko paskyroje.

Kur pūtė stipriausiai:

  • Klaipėdos uoste – iki 31 m/s

  • Ventės rage – iki 30 m/s

  • Šventojoje – iki 26 m/s

  • Klaipėdoje ir Nidoje – iki 22 m/s

  • Kaune, Šilutėje, Laukuvoje – iki 21 m/s

  • Kitose vietovėse – 15–20 m/s

Meteorologai primena, kad:

  • nuo 15 m/s – pavojingas vėjas,

  • nuo 24–28 m/s – stichinis,

  • nuo 33 m/s – jau laikomas uraganiniu.

Tūkstančiai liko be elektros

Dėl stipraus vėjo šalyje kilo daugybė incidentų. Kaip skelbiama, naktį ir ryte be elektros buvo likę apie 7–8 tūkst. vartotojų, o vėliau šis skaičius sumažėjo iki maždaug 5 tūkstančių.

Ugniagesiai visoje Lietuvoje šalino nuvirtusius medžius, atlaisvino kelius, tvarkė nutrūkusius elektros laidus. Kai kur buvo apgadintos ir šventinės dekoracijos – kai kuriose vietovėse nuvirto net Kalėdų eglės.

Vėją lydėjo ir sniegas

Be stipraus vėjo, dalį šalies pasiekė ir žiema – šiaurės rytiniuose rajonuose iškrito iki kelių centimetrų sniego. Oro temperatūra naktį svyravo nuo 0 iki 3 laipsnių šilumos, dieną siekė 0–5 laipsnius.

Pasak sinoptikų, sekmadienio popietę ir vakare vėjas ims rimti, tačiau išliks gūsingas, ypač pajūryje. Vietomis numatomi krituliai, o eismo sąlygos kai kur gali išlikti sudėtingos.

Gyventojai raginami būti atsargūs, vengti vaikščioti po medžiais, saugoti automobilius ir sekti oficialią informaciją.

