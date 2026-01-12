Šalyje ir toliau laikysis žiemiški orai: grįš sniegas ir gūsingas vėjas, vietomis pustys

Antradienio naktį Lietuva bus aukštesnio atmosferos slėgio lauko įtakoje. Anot sinoptiko, dangus daug kur bus debesuotas su pragiedruliais, tačiau jie pasirodys ne visur.
„Labiau jie tikėtini vakarinėje šalies dalyje, o štai rytiniai rajonai liks apniukę. Truputį pasnigs tik vietomis, didesnė tikimybė rytinėje pusėje. Kai kur suprastės matomumas dėl rūko, susiformuos šerkšnas. Dvelks vos juntamas pastovios krypties neturintis vėjas“, – sako P. Starkus.
Naktį oro temperatūra daug kur kris iki 13–18 laipsnių šalčio, o ten, kur pragiedruliai išsilaikys ilgiau, paspaus ir 20–22 laipsnių šaltis.
Dieną situacija per daug nesikeis – vyraus žemi debesys, saulė trumpam pasirodys nebent vakariniuose rajonuose. Žymesnio sniego jau neprognozuojama. Vėjas išsilaikys silpnas, bet oras bus šaltas – temperatūra nekils aukščiau 8–13 laipsnių šalčio.
Trečiadienio naktį orai išliks panašūs, nebent tik vakaruose pradės stiprėti pietryčių vėjas. Dangus bus debesuotas, pragiedruliai šįkart labiau tikėtini rytiniuose rajonuose. Žymesnio sniego nebus, o temperatūra kris iki 10–15, kai kur ilgiau pragiedrėjus – iki 17–18 laipsnių šalčio.
Dieną šalies padangėje daugės debesų, o vakare pietvakariniame, vakariniame pakraštyje pradės snigti. Stiprės pietryčių vėjas, labiausiai žvarbus taps šalies vakaruose.
„Vakarop puresnį sniegą jis (vėjas – ELTA) jau pustys“, – prognozuoja sinoptikas. Tuo metu temperatūra trečiadienio dieną turėtų kilti iki 6–11 laipsnių šalčio.
Ketvirtadienį Lietuvos orus jau pilnai lems žemo slėgio sritis.
„Dangus visą parą bus apniukęs, daug kur kris sniegas. Gausesnis jis numatomas naktį ir daugiausia Pietvakarių Lietuvoje. Dieną jo kiekiai jau bus mažesni“, – nurodo P. Starkus.
Taip pat, pasak jo, naujai iškritusį sniegą naktį pustys stiprus pietryčių vėjas, tad naujai iškritusį sniegą pustys, tad gali kilti pūgos. Temperatūra naktį sieks iki 8–13, rytiniuose rajonuose kai kur vis dar iki 18 laipsnių šalčio, o dieną kils nežymiai ir išliks 7–12 laipsnių šaltis. Kiek šilčiau bus pajūryje – čia temperatūra svyruos tarp 4–6 laipsnių šalčio.
Penktadienį atmosferos slėgis vėl kils, stiprės anticiklono įtaka. Anot sinoptiko, vietomis negausiai pasnigs jau tik nakties metu, taip pat ims rimti pietryčių, rytų vėjas.
Temperatūra išliks žema – naktį šals iki 8–13, rytuose kai kur – 14–19 laipsnių šalčio, o dieną laikysis 6–11, rytiniuose rajonuose – 12–14 laipsnių šaltis.
