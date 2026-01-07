Žiema įsibėgėja: kur pūgos bus stipriausios ir kada smogs šaltis

– Kiek metų Lietuva neturėjo tokios žiemos?
– Maždaug 15 metų. Paskutinis rimtesnis snygis buvo 2009-aisiais, sausio 3 dieną, kai Kauną užvertė beveik pusės metro sniego sluoksnis. Buvo ir šalta, snieginga 2011-ųjų žiema, tačiau vėliau sniegas pasirodydavo tik trumpam – savaitei ar dviem.
– Pastaraisiais metais buvome pripratę prie vadinamųjų „žalių“ žiemų. Dabar – beveik metro pusnys. Kas nutiko?
– Tai natūralus procesas. Mūsų teritorijoje dažna cikloninė cirkuliacija. Šį kartą iš Atlanto atslinko gilus ciklonas, kuris sustojo virš Baltijos jūros, prisotėjo drėgmės ir šilumos ir ten sukosi beveik 3 paras. Dėl to sniegu buvo užversta Vakarų Žemaitija ir didelė šalies dalis. Išimtis – Pietvakarių Lietuva, kur sniego tik keli centimetrai. Kai kur, pavyzdžiui, Švenčionyse, jau virš 20 centimetrų, o vietomis sniego sluoksnis siekia ir daugiau nei 50 centimetrų. Dalis sniego yra suledėjęs, kietas, todėl situacija sudėtinga.
– Artimiausiomis dienomis prognozuojami ir šalčiai. Kada laukia šalčiausios naktys?
– Pagal dabartines prognozes, šalčiausios naktys bus penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Artimiausiomis dienomis numatomos ir vėjuotos sąlygos, vietomis pasnigs, galimos pūgos.
– Kuriose vietovėse pūgos tikėtiniausios ir kur reikėtų būti atsargesniems planuojant keliones?
– Šiuo metu daugiausia sninga Pietryčių ir Vidurio Lietuvoje. Stipriausi vėjai paprastai būna pajūryje ir Vakarų Žemaitijoje, ten ir didžiausia pūgų tikimybė. Vis dėlto labai stiprių pūgų Rytų ir Vidurio Lietuvoje nenumatoma, tačiau sniego pernešimas bus neišvengiamas net ir esant 7–8 metrų per sekundę vėjui.
– Ką rodo ilgesnio laikotarpio prognozės? Ar galima bent apytiksliai numatyti, koks bus vasaris?
– Apie vasarį dar per anksti kalbėti. Sausio antrasis dešimtadienis prognozuojamas labai nevienodai: vidutinė temperatūra gali svyruoti nuo minus 1 ar 2 iki minus 15 laipsnių. Lietuva atsidurs šiltų ir šaltų oro masių sandūroje, todėl Rytų Lietuvoje gali būti net 15 laipsnių šalčiau nei vakaruose. Aiškesnis vaizdas bus po savaitgalio. Šiuo metu modeliai rodo, kad apie sausio 20 dieną galimas laikinas atšilimas iki 0 laipsnių.
