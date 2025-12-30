Į Lietuvą atkeliavo tikra žiema: net perkūnas su žaibais trankėsi

Tautiečiai antradienio rytą socialiniuose tinkluose ėmė dalintis ilgai lauktais žiemiškais vaizdais.
Klaipėdos rajonas / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Štai Klaipėdos rajone sniego danga – 9 cm.
Kiek anksčiau meteorologai pranešė, kad vakaruose, šiaurės vakaruose galimas netgi sniegas su perkūnija. Anot gyventojų, toks reiškinys fiksuotas Palangoje.
„Pūgelė gerulė, net perkūnas su žaibais buvo“, – pranešė viena gyventoja.
Sniegu džiaugėsi ir uteniškiai.
„Taip „nuo dūšios“ dabar sninga Utenon“, – feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ rašė viena moteris.
Utena / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Taip pat gausiai sninga Skuode, Plungėje, Telšiuose, Tauragėje, Rokiškio rajone, Kelmėje, Švenčionių rajone, pranešė gyventojai.
Anot Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, remiantis 8 val. duomenimis, Vėžaičiuose (Klaipėdos rajone), Mažeikiuose, Biržuose, Utenoje, Dūkšte (Ignalinos rajone) buvo susidariusi maždaug 8–11 cm storio sniego danga. Tarnyba pažymėjo, kad dėl supustymų gali būti netikslumų.
Šiandien Lietuvoje daug kur pasnigs. Vietomis pustys, kai kur plikledis. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 9–14 m/s, daug kur gūsiai 15–20 m/s, rytą vakariniame šalies pakraštyje 28–30 m/s. Aukščiausia temperatūra 0–5 laipsniai šalčio, pajūryje iki 2 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, 7–12 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 4–9, pajūryje 1–3 laipsniai šalčio, dieną 1–6 laipsniai šalčio.
