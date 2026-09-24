Klaipėda stiprina pasirengimą intensyvioms liūtims: įsibėgėja svarbūs lietaus nuotekų tinklų darbai

Tai vienas svarbiausių šiuo metu Klaipėdoje įgyvendinamų lietaus nuotekų infrastruktūros atnaujinimo projektų, kurio bendra vertė siekia 1,28 mln. eurų. Iš viso šioje vietoje bus įrengtas 258 metrų ilgio ir 1 metro skersmens naujas magistralinis vamzdynas bei rekonstruota dar 33 metrai esamo tinklo. Dalis naujo tinklo, apie 70 metrų, jau nutiesta mikrotuneliavimo būdu – šią technologiją „Klaipėdos vanduo“ pasitelkė pirmą kartą. Ji leidžia sudėtingus tinklų tiesimo darbus atlikti po žeme, neardant važiuojamosios kelio dalies ir netrikdant eismo.
„Užliejamos gatvės per liūtis buvo įsisenėjusi problema, kurią reikėjo spręsti ne pavieniais darbais, o kompleksiškai. Todėl iš karto kėliau bendrovei aiškų uždavinį – lietaus nuotekų infrastruktūrą tvarkyti iš esmės, kad investicijos duotų realų rezultatą miestui ir jo gyventojams. Atlikus hidraulinį modeliavimą buvo tiksliai nustatytos probleminės vietos ir reikalingi sprendimai. Jau matome, kad darbai ties Herkaus Manto viaduku pasiteisino – tai rodo, kad pasirinkta kryptis yra teisinga. Todėl šiuos darbus turime nuosekliai tęsti ir kitose probleminėse miesto vietose. Gamtos stichijų suvaldyti negalime, tačiau galime ir privalome miestą joms paruošti taip, kad gyventojai, verslas ir miesto susisiekimas patirtų kuo mažiau nepatogumų. Investicijos į lietaus nuotekų infrastruktūrą tam ir skirtos – ne problemoms konstatuoti po liūties, o iš anksto mažinti galimas pasekmes“, – sakė Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitk
Pietinėje miesto dalyje anksčiau atliktas hidraulinis lietaus nuotekų tinklų modeliavimas parodė, kad intensyvių liūčių metu Taikos prospekto kolektoriui tenka per didelė apkrova. Inžinerinių hidraulinių skaičiavimų rezultatai rodo, kad efektyviausias sprendimas yra dalį lietaus vandens srauto nukreipti į kitą tinklo dalį. Projektu siekiama padidinti lietaus nuotekų sistemos pralaidumą, sumažinti esamos infrastruktūros apkrovą ir užtikrinti patikimesnį lietaus vandens surinkimą bei nuvedimą.
„Šiuo projektu dalį lietaus vandens nukreipsime kita kryptimi ir taip sumažinsime Taikos prospekto kolektoriaus apkrovą. Tai padės sistemai patikimiau veikti per intensyvias liūtis. Darbai čia yra tik vienas etapas – jau projektuojame kitą ruožą nuo Baltijos žiedo iki Kauno gatvės. Šie sprendimai toliau gerins lietaus nuotekų sistemos veikimą pie- tinėje miesto dalyje ir mažins užliejimo riziką“, – sakė „Klaipėdos vandens“ generalinis direktorius Benitas Jonikas.
Projektą planuojama užbaigti iki šių metų pabaigos. Įgyvendinus jį, teigiamą poveikį labiausiai pajus pietinės miesto dalies gyventojai, pavyzdžiui, gyvenantys Reikjaviko ir Debreceno gatvėse.
Praėjusiais metais atlikti darbai jau duoda konkrečių rezultatų, o vis dažnėjančios liūtys tik patvirtina, kad investuoti į lietaus nuotekų infrastruktūrą yra būtina. Rugpjūčio 22 d. per Lietuvą praslinkus audrai, Klaipėdoje per parą iškrito 58,3 mm kritulių, t. y. net 68 proc. viso mėnesio normos. Nepaisant tokio stichinio kritulių kiekio, ties Herkaus Manto viaduku eismas vyko sklandžiai ir ši anksčiau ne kartą tvinusi vieta liko neužlieta. Praėjusių metų lapkritį čia buvo atlikta reikšminga lietaus nuotekų sistemos rekonstrukcija.
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