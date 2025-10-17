Klaipėdą sukrėtė jauno plaukiko mirtis

Apie šią skaudžią netektį pranešė Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras savo feisbuko paskyroje.
„Su giliu liūdesiu pranešame, kad mus paliko ilgametis „Gintaro“ sporto centro sportininkas, Lietuvos plaukimo meistras Martin Tretjak.
Martin mūsų centre žengė pirmuosius žingsnius dar 2011 metais – jaunas, ryžtingas ir kupinas entuziazmo. Per daugelį metų baseinas tapo jo antraisiais namais, o jis pats – pavyzdžiu daugeliui jaunųjų sportininkų savo nuoširdumu ir begaliniu atsidavimu sportui“, – skelbia „Gintaro“ sporto centras.
Teigiama, kad per savo sportinę karjerą Martin pasiekė įspūdingų rezultatų.
„Jis ne kartą gerino Lietuvos rekordus estafetiniuose plaukimuose, garsindamas savo vardą ir mūsų centro bendruomenę visoje šalyje. 2024 m. kovo 23–24 d. Baltijos šalių čempionate Martin įvykdė normatyvus ir tapo Lietuvos plaukimo meistru.
Iš visos širdies reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai, artimiesiems ir draugams“, – rašo „Gintaro“ sporto centras.
Pranešama, kad atsisveikinti su Martin galima spalio 17 d. iki 15 val. laidojimo namuose „Aterna“, Šilutės pl. 48b, Klaipėda.
