„Supernamai“ 2025 Klaipėdoje: čempionatas, naujienos ir sprendimai jūsų namams

Antroji Klaipėdos statybų ir interjero paroda „Supernamai“ šiemet ne tik sukvies būsto savininkus, dizainerius ir architektus, bet ir pasiūlys išskirtinę patirtį montuotojams profesionalams – Vakarų Lietuvos montuotojų čempionatą.
Parodos lankytojas atvyksta su klausimais – išeina su sprendimais
„Supernamai 2025“ Klaipėdoje – tai renginys ne tik specialistams, bet ir kiekvienam, kuris domisi savo būsto patogumu ir stiliumi. Lankytojai galės:
- susipažinti su naujausia būsto apdailos, šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir elektros įrangos pasiūla;
- atrasti šiuolaikines interjero ir eksterjero medžiagas;
- gauti patarimų apie energinį efektyvumą ir tvarius sprendimus;
- pabendrauti su gamintojais, montuotojais ir dizaino specialistais;
- išgirsti naudingų įžvalgų pokalbiuose su specialistais.
Paroda „Supernamai“ lankytojams – visiškai nemokama!
Montuotojų čempionatas – įspūdingas reginys ne tik profesionalams
Jau antrus metus vyksiantis Vakarų Lietuvos montuotojų čempionatas taps tikru parodos akcentu. Čia susirungs tiek patyrę, tiek pradedantys specialistai, demonstruodami savo meistriškumą realiose montavimo užduotyse. Įvairių gamintojų įranga, tikslumo iššūkiai ir prizai sukurs įdomų reginį, kurį smagu stebėti net tiems, kurie patys nieko nemontuoja. Pagrindinis prizas – 1 000 eurų vertės čekis.
Kaip teigė „TECE Baltikum“ vadovas Regimantas Mikučionis, idėją įkvėpė tarptautinis „WorldSkills“ formatas: „Technologijos keičiasi labai greitai, tad svarbu nuolat mokytis ir diegti naujoves. Čempionatas – puiki galimybė parodyti profesionalumą, išbandyti naujus sprendimus ir išsiskirti rinkoje.“
Parodos partnerystė, stiprinanti bendruomenę
Parodos partneriu tapęs Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras antrus metus iš eilės jungiasi prie čempionato organizavimo. Direktorė doc. dr. Dalia Martišauskienė sakė: „Paroda suburia verslą, specialistus ir gyventojus vienoje erdvėje, kurioje gimsta naujos žinios ir patirtys. Tai puiki galimybė Klaipėdos kraštui pamatyti moderniausias technologijas gyvai.“
Paroda „Supernamai“ – vieta atrasti sprendimus būsto įrengimo klausimais
Ši paroda – tai galimybė vienoje vietoje rasti viską, ko reikia jūsų namams. Nesvarbu, ar planuojate remontą, domitės interjero tendencijomis ar ieškote praktiškų patarimų energijos taupymui – „Supernamai 2025“ Klaipėdoje taps įkvėpimo šaltiniu kiekvienam.
Čia lankytojų lauks:
- Naujausios statybų ir būsto įrengimo tendencijos
- Energiją taupantys sprendimai: šildymo ir vėdinimo sistemos, atsinaujinanti energetika
- Interjero ir apdailos idėjos: durys, langai, stogo ir fasado sprendimai
- Išmaniosios technologijos, saugumo priemonės ir elektromobilių įranga
- Nekilnojamojo turto naujienos
- 2-asis Vakarų Lietuvos montuotojų čempionatas
- Praktiniai darbų pristatymai, interaktyvūs stendai ir parodomieji šou
- Pokalbiai su specialistais
- Apdovanojimai, prizai ir staigmenos
Vieta
Klaipėdos „Švyturio“ arena (Dubysos g. 10, Klaipėda).
Data ir laikas
Spalio 17 d. nuo 10 iki 17 val.
Spalio 18 d. nuo 10 iki 17 val.
Spalio 19 d. nuo 10 iki 16 val.
Žinios, patirtis ir įspūdžiai yra neįkainojami, tačiau „Supernamai“ paroda lankytojams – visiškai nemokama!
