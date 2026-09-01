Klaipėdiečiai jau gali kreiptis dėl šildymo kompensacijų: ką svarbu žinoti?

Kompensacijos yra skiriamos visam šildymo sezonui, išskyrus atvejus, kai pasikeičia aplinkybės, turinčios įtakos teisei į kompensaciją, pavyzdžiui, pajamos, turtas, šeimos sudėtis ar šeiminė padėtis.
Svarbu žinoti
- Skiriant kompensacijas vertinamas gyventojų nuosavybės teise turimas nekilnojamasis turtas (statiniai, žemė), kilnojamasis turtas (transporto priemonės, žemės ūkio technika ir kt.) bei finansinis turtas (piniginės lėšos, pasiskolintos ir negrąžintos lėšos, vertybiniai popieriai ir pan.).
- Kompensacijos teikiamos būste deklaruotiems asmenims arba būstą nuomojantiems asmenims, jeigu būsto nuomos sutartis įregistruota viešajame registre.
- Kompensacijos apskaičiuojamos būstui. Todėl, nustatant teisę į kompensacijas, prašymus turi pateikti visos būste deklaruotų asmenų grupės (šeimos), kurios už būsto šildymą atsiskaito pagal vieną sąskaitą (atsiskaitomąją knygelę). Jeigu bent viena asmenų grupė (šeima) neturi teisės į kompensacijas, kompensacijos neteikiamos nė vienai iš būste gyvenančių asmenų grupių (šeimų).
- Pakeitus deklaruotą gyvenamąją vietą, teisė į kompensacijas įgyjama nuo deklaracijos pakeitimo mėnesio pirmos dienos.
- Jeigu šeima turi du būstus ir gyvenamąją vietą deklaruoja skirtinguose būstuose, ji turi pasirinkti vieną būstą, už kurį bus teikiamos kompensacijos.
- Nustatant teisę į kompensacijas vertinamos visų būste deklaruotų asmenų grupių (šeimos narių) gaunamos pajamos. Į pajamas neįskaitomi vaiko pinigai, taip pat neįskaičiuojama dalis su darbo santykiais susijusių pajamų, nedarbo, socialinio draudimo ar darbo paieškos išmokų – priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų skaičiaus, neįskaičiuojama nuo 20 iki 40 proc. pajamų. Taip pat vertinamos pajamos iš turimo turto, pavyzdžiui, dividendai, palūkanos, žemės, būsto, automobilio ir kito turto nuomos ar pardavimo pajamos.
- Asmenys turi būti išnaudoję visas teisėtas kitų pajamų gavimo galimybes: sudarę teismo patvirtintą sutartį dėl vaiko (įvaikio) materialinio išlaikymo, kreipęsi dėl išmokų, mokamų pagal Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo išmokų įstatymą, kitų priklausančių išmokų ir (ar) pašalpų ir kt.
- Turintys įsiskolinimų už būsto šildymą, karštąjį ar geriamąjį vandenį privalo pateikti su paslaugų teikėjais sudarytas sutartis dėl dalinio skolos apmokėjimo.
Sužinokite preliminarų kompensacijos dydį
Preliminarų būsto šildymo išlaidų kompensacijos dydį galima apskaičiuoti naudojantis būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS): www.spis.lt.
Prieš teikiant prašymą rekomenduojama pasitikrinti, ar atitinkate kompensacijos skyrimo sąlygas ir ar turite visus reikalingus dokumentus.
Kur pateikti prašymą
Kviečiame gyventojus, turinčius galimybę, prašymus teikti elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) – www.spis.lt – tai patogiausias būdas pateikti prašymą dėl kompensacijos.
Gyventojai, neturintys galimybės prašymo pateikti elektroniniu būdu, gali kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės departamento Socialinių išmokų skyrių 1. Gyventojai priimami tik iš anksto užsiregistravus: I–IV: 8.00–17.00 val.; V: 8.00–12.00 val.
Iš anksto užsiregistruoti ir papildomą informaciją gauti galima:
- telefonu 0 46 41 08 40.
- paštu [email protected].
- atvykus į Socialinių išmokų skyriaus 1 padalinius Taikos pr. 52C arba Laukininkų g. 19A.
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