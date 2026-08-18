 Klaipėdiečiai mokėsi atpažinti sukčius

Klaipėdiečiai mokėsi atpažinti sukčius

2026-08-18 11:53
Klaudija Audickaitė

Telefoniniai skambučiai, melagingos žinutės, fiktyvios investavimo platformos ar socialiniuose tinkluose kuriamos istorijos parodo, kad sukčių pinklės tampa vis įvairesnės. Kaip jų išvengti ir ką daryti susidūrus su įtariamu sukčiavimu, klaipėdiečiai diskutavo bendruomenės renginyje „Kartu saugiau“.

Aktualu: į bendruomenės renginį susirinkę klaipėdiečiai diskutavo apie dažniausiai pasitaikančius sukčiavimo būdus, psichologines manipuliacijas ir priemones, padedančias apsaugoti save bei artimuosius.
Aktualu: į bendruomenės renginį susirinkę klaipėdiečiai diskutavo apie dažniausiai pasitaikančius sukčiavimo būdus, psichologines manipuliacijas ir priemones, padedančias apsaugoti save bei artimuosius. / Klaipėdos Smiltelės seniūnaitijos nuotr.

Į nemokamą renginį susirinko būrys klaipėdiečių, norėjusių daugiau sužinoti apie šiandien dažniausiai pasitaikančius sukčiavimo būdus ir išgirsti specialistų patarimus, kaip apsaugoti save bei savo artimuosius.

Susitikimą organizavo Smiltelės seniūnaitija kartu su uostamiesčio savivaldybe ir Klaipėdos bendruomenės policijos pareigūnais.

Bendruomenės pareigūnai susitikimo metu gyventojams priminė, kad nusikaltėliai vis dažniau pasitelkia tradicinius telefoninius skambučius, SMS žinutes bei socialinius tinklus, elektronines parduotuves ar įvairias tariamas investavimo platformas.

Renginio metu kalbėta ir apie tai, kaip atpažinti įtartiną skambutį ar žinutę, kokių požymių turėtų vengti gyventojai, kaip saugiai elgtis internete ir ką daryti jau tapus sukčiavimo auka.

Pažymėtina, kad informuotumas ir gebėjimas laiku atpažinti pavojų gali padėti išvengti skaudžių pasekmių. Ypač svarbu apie grėsmes kalbėtis su artimaisiais, vyresnio amžiaus žmonėmis ir tais, kurie rečiau susiduria su skaitmeninėmis technologijomis.

Šiame straipsnyje:
sukčiai
Klaipėda
kaip atpažinti sukčius
renginys

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų