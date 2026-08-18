Klaipėdiečiai mokėsi atpažinti sukčius

Į nemokamą renginį susirinko būrys klaipėdiečių, norėjusių daugiau sužinoti apie šiandien dažniausiai pasitaikančius sukčiavimo būdus ir išgirsti specialistų patarimus, kaip apsaugoti save bei savo artimuosius.
Susitikimą organizavo Smiltelės seniūnaitija kartu su uostamiesčio savivaldybe ir Klaipėdos bendruomenės policijos pareigūnais.
Bendruomenės pareigūnai susitikimo metu gyventojams priminė, kad nusikaltėliai vis dažniau pasitelkia tradicinius telefoninius skambučius, SMS žinutes bei socialinius tinklus, elektronines parduotuves ar įvairias tariamas investavimo platformas.
Renginio metu kalbėta ir apie tai, kaip atpažinti įtartiną skambutį ar žinutę, kokių požymių turėtų vengti gyventojai, kaip saugiai elgtis internete ir ką daryti jau tapus sukčiavimo auka.
Pažymėtina, kad informuotumas ir gebėjimas laiku atpažinti pavojų gali padėti išvengti skaudžių pasekmių. Ypač svarbu apie grėsmes kalbėtis su artimaisiais, vyresnio amžiaus žmonėmis ir tais, kurie rečiau susiduria su skaitmeninėmis technologijomis.
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