Klaipėdiečiai pamatys pratybas

Klaipėdiečiai jau buvo informuoti, kad spalio 13–31 d. Lietuvos kariuomenės Karinės jūrų pajėgos organizuoja pratybas „Audros smūgis 2025“.
Jos bus gerai matomos ir miesto bei aplinkinių rajonų gyventojams, mat vyks Klaipėdoje bei Klaipėdos rajone, Palangos, Kretingos rajonų savivaldybių teritorijose, valstybinio jūrų uosto akvatorijoje, Kuršių mariose, Kuršių nerijoje bei visoje Lietuvos Respublikos Baltijos jūros pakrantėje.
Šią savaitę vyksta pasirengimas aktyviems pratybų veiksmams, juos šiomis dienomis ir pastebi klaipėdiečiai.
Melnragėje karinė technika stato betoninius blokelius. Netrukus pratybų teritorijoje atsiras koncertina – spiralinė spygliuota viela, naudojama kaip barjeras, padangoms pradurti skirti „ežiai“, minų laukas.
Pratybų metu kariškių manevrai ir jų dislokacija numatoma: I Melnragės teritorijoje, ribojamoje Audros, Kopų gatvių, Girulių plento, Melnragės paplūdimio ir Baltijos jūros.
Aušros gatvės 41 teritorijoje numatomi pagrindiniai mūšio veiksmai, įskaitant išsilaipinimo operaciją iš Baltijos jūros į Melnragės paplūdimį bei tolesnius veiksmus sausumoje. Sankryžose bus įrengtos smėlio maišais įtvirtintos šaudymo pozicijos.
Pratybos vyks Baltijos jūroje ties Melnragės paplūdimiu, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vartuose ir SGD terminalo akvatorijoje patruliuos kateriai.
Kariškių atstovai patikino, kad dėl pratybų pajūris nebus uždarytas civiliams. Ypač aktualus šis klausimas buvo melnragiškiams, kurie savaitgalį planuoja žygį pajūriu. Kariškiai ketina neriboti priėjimo prie jūros, o smalsuoliai galės stebėti veiksmą nuo molo.
Pajūrio ruožas ties Klaipėda, skirtas aktyviems pratybų veiksmams, apims viso labo apie kilometrą, bet ir juo bus galima praeiti ten, kur nebus užtverta.
Nors pranešama, kad pratybų metu judės karinė technika, bus naudojama imitacinė amunicija, gyventojai gali girdėti sprogimus tiek sausumoje, tiek ir Baltijos jūroje, nakties ramybės šie garsiai netrikdys. Melnragėje ir tolimesnėse pajūrio gyvenvietėse gyvenantys klaipėdiečiai neturėtų pajusti sunkumų važiuodami į darbą ir grįždami namo.
Kariškiai patikino, kad pasibaigus pratyboms paplūdimį paliks tokį, kokį rado, visi pėdsakai bus pašalinti, teigiama, kad gamta nepatirs žalos.
