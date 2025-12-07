Klaipėdiečiai piktinasi: knygų namelis – šiukšlėms?

Pasak vienos klaipėdietės, toks vaizdas pastaruoju metu yra vis dažnesnis Atgimimo stotelėje, kur įrengtas vienas iš mieste esančių knygų namelių.
„Dažnai važiuoju iš Atgimimo stotelės – ten būna tikrai gerų knygų, o ir pati neretai atnešu. Tačiau jau ne pirmą kartą matau, kad žmonės į tą specialų namelį pradėjo krauti šiukšles“, – pasakojo klaipėdietė Skaistė.
Anot moters, labiausiai stebina tai, kad vos kelių metrų atstumu yra įrengta šiukšliadėžė, tačiau užuot atliekas metę į ją, kai kurie praeiviai nusprendžia palikti šiukšles kitur.
„Per savaitę kelis kartus mačiau, kad namelyje prikrauta popierinių kavos puodelių, pakuočių ir kitų smulkių šiukšlių. Taip pat mėtosi ir įvairūs popieriaus lapai, nors vieta skirta tik knygoms. Šiukšliadėžė šalia, bet kažkam patogiau palikti čia“, – stebėjosi klaipėdietė.
Ji teigė nesuprantanti, kodėl miestiečiai taip nekultūringai elgiasi ir negerbia vietos, kuri yra skirta kiekvienam.
„Žmonės pavertė knygų vietą šiukšliadėže. Tai labai nepagarbu. Tokios vietos buvo sukurtos tam, kad galėtume dalintis knygomis, o ne šiukšlėmis. Labai liūdna matyti, kaip gadinama graži iniciatyva – ar tikrai sunku nužingsniuoti kelis metrus iki šiukšliadėžės ir ten išmesti tą popierinį puodelį?“ – piktinosi ji.
Tikimasi, kad ši problema nepasklis plačiau ir knygų nameliai nepraras savo esmės – skatinti skaitymą, mainus ir bendrystę.
