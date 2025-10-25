 Pilietinė atsakomybė: po pratybų kariai surinko šiukšles

2025-10-25 05:00
Asta Aleksėjūnaitė

Karinių jūrų pajėgų (KJP) kariškiai pasielgė labai pilietiškai – pajūrio miškuose treniravęsi kariai aptiko statybinio laužo šiukšlių krūvą, tačiau jos nepaliko likimo valiai, o mišką išvalė.

Išvalė: kariškiai, aptikę maišus su statybiniu laužu, išvalė mišką, kur treniravosi pratybų metu.
Išvalė: kariškiai, aptikę maišus su statybiniu laužu, išvalė mišką, kur treniravosi pratybų metu. / KJP nuotr.

Karinių jūrų pajėgų atstovai skelbė, kad Melnragės miške kariai aptiko šiukšlyną – vandališkai išmestas statybines atliekas, kurios buvo supiltos į maišus.

Visas radinys buvo sukrautas į sunkvežimį ir KJP Logistikos tarnybos karių išvežtas į atliekų surinkimo aikštelę.

„Šis pavyzdys primena, kad KJP kariai ne tik treniruojasi ir vykdo tarnybines užduotis savo atsakomybės rajonuose, bet ir rūpinasi aplinka bei švara. Po pratybų aplinką paliekame tiesiogine to žodžio prasme švaresnę nei radome“, – skelbė Karinių jūrų pajėgų atstovai.

Prieš keletą metų pajūryje buvo kilęs skandalas, kai viena klaipėdietė Karių miške aptiko šiukšlių krūvą, kurioje buvo matyti karinio maisto davinio likučiai, plastiko pakuotės.

Moteris tuomet apie aptiktas šiukšles pranešė aplinkosaugininkams.

Tą kartą kariškiai itin piktinosi dėl įtarimų, kad tai jie po pratybų paliko sauso davinio pakuotes miške.

Tačiau aplinkosaugininkai tuomet šiukšles aptiko, apžiūrėjo pakuotes ir jų numeracijas ir vis tik sugėdino kariškius dėl negražaus elgesio miško teritorijoje.

Dabar kariškiai parodė pavyzdį, kaip reikia elgtis pilietiškai.

