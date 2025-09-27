NATO surengė pratybas Šiaurės jūroje

Skelbiama, kad vienos dienos pratybose ant didžiausio pasaulyje lėktuvnešio buvo dislokuoti naikintuvai F‑18, o juos supo 20 laivų, kuriuose buvo apie 10 tūkst. karių iš 13 valstybių.
NATO pratybų „Neptune Strike 25-3“ metu atviroje jūroje JAV eskadriniai minininkai bei Prancūzijos ir Danijos fregatos lydėjo milžinišką lėktuvnešį „USS Gerald R. Ford“.
Tvyrant dideliai įtampai dėl Maskvos veiksmų, pratybose naikintuvai F‑35 ir F‑18 skraidė formuodami rombą už lėktuvo „E‑2 Hawkeye“, taip demonstruodami savo galimybes ir tikrindami koordinaciją.
Pasak Vokietijos gynybos ministerijos, praėjusį sekmadienį, dieną prieš „Neptune Strike 25-3“, Rusijos žvalgybinis lėktuvas tris kartus praskrido virš vokiečių fregatos „Hamburg“ Baltijos jūroje „labai žemame aukštyje“.
„Mes laikome tokį elgesį neprofesionaliu ir nesuderinamu su bendradarbiavimu,“ – pareiškė ministerijos atstovas.
Šios NATO pratybos prasidėjo tą pačią dieną, kai už kelių šimtų kilometrų virš Kopenhagos oro uosto praskrido „trys ar keturi dideli dronai“, sutrikdydami oro eismą.
Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen (Metė Frederiksen) ketvirtadienį socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo pranešime teigė, kad šalis tapo „hibridinių atakų auka“.
Nors tyrėjams iki šiol nepavyko nustatyti atsakingų asmenų, M. Frederiksen sakė, kad Rusija yra „pagrindinė šalis, kelianti grėsmę Europos saugumui“.
Maskva pareiškė, kad „griežtai atmeta“ bet kokias prielaidas, jog ji susijusi su incidentais Danijoje, kuriuos jos ambasada Kopenhagoje pavadino „inscenizuota provokacija“.
Naujausi komentarai