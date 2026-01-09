Klaipėdiečiai skundžiasi: įlipti į autobusą – neįmanoma misija

Ne vienas klaipėdietis atvirai piktinosi dėl apsnigtų stotelių problemos.
Anot Dalios, gyvenančios pietinėje miesto dalyje, tiems, kuriems reikia išlipti iš autobusų, tenka bristi į pusnis, o po sniegu esant ledui tai itin pavojinga. Be to, nesuprantama, kodėl nuvaloma ne visa, o tik pusė įvažos.
„Įlipti į autobusą dar nieko baisaus, bet išlipti – tragedija. Jeigu geras vairuotojas, tai įspėja, kad pro vidurines duris geriau nelipti ir leidžia lipti per priekines. Bet jeigu vairuotojui nerūpi, tai atidaro duris ir turi lipti į pusnį, niekur nedingsi. Keistas ir įvažų valytojų darbas. Gatves valo, šaligatvius – irgi, o autobusų stoteles – tik truputį, vienoje vietoje“, – stebėjosi Dalia.
Kadangi viešuoju transportu uostamiestyje naudojasi tūkstančiai klaipėdiečių, buvo tikimasi, kad į skundus bus sureaguota greitai.
Socialiniuose tinkluose žmonės dalijosi vaizdais iš stotelių. Juose matyti, kaip žmonės į autobusą stengiasi įlipti per dideles sniego sankaupas.
Atsirado pykstančiųjų ir dėl to, kad ir pačiuose autobusuose slidu.
„Reikėtų kokio nors kilimo, kad įlipus į autobusą galėtumei nusivalyti kojas. Tada žmonės neišnešiotų sniego po visą autobusą ir nebūtų taip slidu“, – svarstė šiaurinėje Klaipėdos dalyje gyvenanti klaipėdietė Marija.
Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės teigimu, iš autobusų stotelių jau vežamas sniegas. Tai jau pastebėjo ir miesto gyventojai.
„Šiuo metu iš stotelių jau yra vežamas sniego perteklius, stotelės valomos, tačiau po patikros matyti, kad centrinė ir šiaurinė miesto pusės tvarkomos, o pietinėje pusėje išvalytos ne visos stotelės. Paslaugų teikėjams duotas terminas sutvarkyti visas stoteles. Kitu atveju bus taikomos baudos“, – sakė I. Kubilienė.
Kitu atveju bus taikomos baudos.
Anot jos, rangovai dar nesutvarkė visko šimtu procentų.
„Dar turi pabaigti tvarkyti Minijos gatvėje ir pavienes vietas šiaurinėje dalyje, taip pat pietinėje. Tvarkymas vyko. Išvežta labai daug sniego – 2 380 kubinių metrų, iš viso 180 mašinų po 13 kubų. Nespėja fiziškai, nors visi dirba“, – pažymėjo I. Kublienė ir patikino, kad klausimas dėl sankcijų taikymo tikrai bus sprendžiamas.
(be temos)