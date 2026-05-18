 Klaipėdiečiai susirinko į diskusiją dėl Bastionų tilto

Klaipėdiečiai susirinko į diskusiją dėl Bastionų tilto

2026-05-18 16:19
Klaudija Audickaitė

Klaipėdos miesto savivaldybėje šiuo metu vyksta vieša diskusija dėl planuojamo tilto projekto.

Į svarstymą susirinko klaipėdiečiai bei miestui neabejingi gyventojai, norintys išsakyti savo nuomonę apie planuojamus pokyčius miesto centre.

Diskusijos dalyviai daugiausia kalba apie tai, kokią įtaką projektas turėtų senamiesčiui, eismo srautams, triukšmui bei gyvenimo kokybei.

Diskusijos tikslas yra pristatyti projektą ir išklausyti visuomenės nuomonę.

K. Audickaitės nuotr.

Dalis susirinkusiųjų pasisako už pėsčiųjų ir dviračių tiltą, teigdami, kad mieste turėtų būti daugiau žmonėms skirtų erdvių, mažiau automobilių bei taršos.

Iniciatyvos organizatoriai akcentuoja, kad sprendimas dėl projekto dar nėra galutinis, todėl gyventojai raginami aktyviai įsitraukti, užduoti klausimus ir dalyvauti miesto ateities svarstymuose.

„Mažiau triukšmo – daugiau gyvenimo“, – tokią žinutę diskusijoje kartoja dalis klaipėdiečių, pasisakančių už tylesnį ir žmonėms draugiškesnį miesto centrą.

Šiame straipsnyje:
Bastionų tiltas
nuomonė
Klaipėdos miesto savivaldybė
diskusija
projektas

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"Dalis" pasisakančių už tiltą be autoeismo buvo praktiškai visa salė išskyrus savivaldybės darbuotojus ir senamiesčio seniūnaitį.
11
-4
Bardakėlis
Šis projektas išvis negali judėti toliau, teisiškai! 1. Jei PAV stadijoje nėra detalaus vertinimo Tuomet techniniame projekte privalėtų būti: - konkretūs vibracijos ir triukšmo vertinimai, - konkretūs techniniai sprendiniai, - aiškūs privalomi įsipareigojimai, - monitoringo mechanizmas, - ribinės vertės, - veiksmų planas viršijimų atveju. Kitaip tariant: kuo mažiau konkretumo PAV stadijoje, tuo daugiau jo turi atsirasti techniniame projekte. 2. Bet čia yra kritinis „BET“ Techninis projektas NEGALI pakeisti PAV; „legalizuoti“ neįvertinto reikšmingo poveikio; perkelti esminių sprendimų į ateitį. Teisinė logika tokia: Kas turi būti įvertinta - PAV, ar poveikis apskritai priimtinas Techninis projektas - KAIP techniškai suvaldyti jau identifikuotą poveikį Todėl: PAV negali pasakyti „nežinome, pažiūrėsime vėliau“. 3. Ką tai reiškia šioje situacijoje PAV: - vibracijos realiai neįvertina; - triukšmo priemonių nekonkretizuoja; - įsipareigojimų nenustato; - monitoringo nenumato aiškiai.
6
-4
jis
normali diskusija, sveikintina, kad tokia yra. Mano asmenine nuomone- pėsčiųjų/ dviračių tiltas. Autotransportui nebent tik tada, kai bus rekonstruota Danės gatvė, nes dabar tiltas su gatve nueina į siaurą gatvelę iš siauros gatvelės, todėl 4 juostų automobilių tiltas visiška utopija, geriausiu atveju 2 juostų. Ir dar, kad nebūtų kaip įprasta, po tiltu reikia koncepcijos kaip sutvarkyti aplinką, o tai vėl bus grafiti ir pelkynas kaip su mokyklos tiltu. Ar bastijonų tiltas neturi eiti kompleksu su Klaipėdos energijos ateities erdve?
3
-3
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