 Klaipėdiečiams – nemokami skiepai

Klaipėdiečiams – nemokami skiepai

2026-08-18 11:44
Klaipėdos savivaldybės inf.

Klaipėdos savivaldybė informavo apie Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro siūlomą galimybę klaipėdiečiams nemokamai pasiskiepyti pirmąja vakcinos nuo erkinio encefalito doze.

Sprendimas: pasiskiepyti gali visi klaipėdiečiai nuo 12 mėnesių iki 49 metų amžiaus.
Sprendimas: pasiskiepyti gali visi klaipėdiečiai nuo 12 mėnesių iki 49 metų amžiaus. / Vilmanto Raupelio nuotr.

Ši nemokama pirmoji dozė skirta Klaipėdos gyventojams nuo 12 mėnesių amžiaus, išskyrus 50–60 metų gyventojus.

Vakcinos kiekis yra ribotas, todėl norintieji pasiskiepyti kviečiami registruotis iš anksto.

Skiepai atliekami bendrovės „Baltic Medics“ padaliniuose: Taikos pr. 48B, Dragūnų g. 2 ir J. Zauerveino g. 9A.

Paslauga teikiama darbo dienomis nuo 8 iki 20 val. Darbo laikas gali keistis.

50–60 metų gyventojams nuo erkinio encefalito nemokamai skiepytis pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos programą galima nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. Dėl skiepų reikėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją.

Norint pasiskiepyti, būtina išankstinė registracija internetu.

Šiame straipsnyje:
erkinis encefalitas
nemokamas skiepas
Klaipėda

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Komentarai

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Komentarai

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Klaipėdietis
Pirmiausia seimą su prezidentais visų laikų (būtinai iš balkono iškrapštyti) Po to hoholus, jie po visur vadalojasi, po to atvykėlius. Po to padovanoti mums draugiškoms šalims (hohliandija, Taivanis). Turbūt nebeliks daugiau
2
-2
patikslinimas
ta prasme xxl dozė cividiniams nemokamai?
0
-2
Pagrindinis
žodis-yra pirmoji dozė
0
0
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