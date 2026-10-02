Klaipėdiečiams – nemokamos plaukimo pamokos

Ne tik jaunimui
Klaipėdos baseine kiekvieną penktadienį vykstančios laisvojo nardymo treniruotės skirtos tiek paaugliams ir jaunimui, tiek vyresniesiems.
Paaugliams ir jaunimui treniruotės vyksta penktadieniais nuo 16 iki 18 val., o suaugusiesiems – nuo 18 iki 20 val.
Šias treniruotes vedantis Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų kovinis naras Eugenijus Dauskurtas pabrėžia, kad laisvasis nardymas tampa būdu geriau pažinti save ir vandenį.
„Kiek galima nuplaukti vienu įkvėpimu? Laisvojo nardymo treniruotėse atsakymas į šį klausimą nėra pats svarbiausias. Kur kas svarbiau išmokti suprasti savo kūno signalus, nepasiduoti panikai, tinkamai kvėpuoti ir žinoti, kaip saugiai elgtis vandenyje“, – teigė E. Dauskurtas.
Svarbiausia – saugumas
Pasak trenerio, užsiėmimuose nesivaikoma rekordų – kur kas svarbiau išmokti atsipalaiduoti ir tinkamai kvėpuoti.
„Žmonės dažnai nustemba pamatę, ką jų kūnas iš tikrųjų sugeba. Tačiau mes nesivaikome rekordų. Žmogus pirmiausia turi išmokti atsipalaiduoti, suprasti savo organizmo reakcijas ir žinoti, kada sustoti. Laisvajame nardyme ramybė ir saugumas visada turi būti aukščiau rezultato“, – atviravo E. Dauskurtas.
Dalyviai atlieka mobilumo, kvėpavimo ir kūno paruošimo pratimus, o baseine mokosi kuo ekonomiškiau judėti, kontroliuoti kūną, plaukti ir nerti sulaikius kvėpavimą.
Tačiau pažymėtina, kad ne mažiau svarbu išmokti atpažinti organizmo siunčiamus signalus. Oro trūkumo pojūtis natūraliai gali kelti įtampą, todėl treniruotėse mokomasi išlikti ramiems ir priimti apgalvotus sprendimus.
„Paniką vandenyje dažnai sukelia ne pati situacija, o nežinojimas, kas su tavimi vyksta. Kai žmogus supranta savo kūną ir žino, kaip reaguoti, atsiranda visai kitas pasitikėjimas. To mokome ir paauglius, ir suaugusiuosius“, – akcentavo treneris.
Nieko nekainuoja
Su kiekviena šešiolikos dalyvių grupe dirba du treneriai. Taip pat rengiami praktiniai saugaus elgesio vandenyje ir pirmosios pagalbos mokymai.
Dalyviai mokosi, kaip elgtis pritrūkus jėgų vandenyje, kaip padėti skęstančiajam ir atlikti gaivinimą.
Kviečiu pasinaudoti puikia nemokama proga.
Projektas „Laisvė nardyti“ vyksta ne tik Klaipėdoje, bet ir Gargžduose bei Kretingoje.
Iš viso šešiose grupėse numatyti 96 dalyviai, o projekto įgyvendinimo metu bus surengtos 102 dviejų valandų trukmės treniruotės. Klaipėdoje užsiėmimai vyksta kartą per savaitę ir dalyviams nieko nekainuoja.
„Džiaugiamės, kad galime sudaryti klaipėdiečiams ir aplinkinių miestų atstovams sąlygas išmokti nardyti ir saugiai elgtis vandenyje. Visi žinome, kad kone kiekvieną vasarą jūroje įvyksta skaudžių nelaimių, tad kviečiu pasinaudoti puikia nemokama proga įsilieti į mūsų projektą ir užkirsti kelią galimoms nelaimėms. Tai ir naudinga sveikatai, kadangi judėjimas ir fizinis aktyvumas vandenyje – itin reikšminga fizinei formai bei geresnei savijautai“, – kvietė E. Dauskurtas.
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