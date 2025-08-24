 Klaipėdiečių kantrybė senka: vietoje dviračio – prekių vežimėlis

2025-08-24 05:00
Klaudija Audickaitė

Klaipėdiečių kantrybė vis labiau senka – mieste dažnai galima išvysti paauglius, ieškančius pavojingų pramogų. Šįkart klaipėdietė viešai pasidalijo užfiksuotu vaizdu, kai vienas vaikas stūmė prekybos centro vežimėlį, o draugas jame sėdėjo su dviračiu rankose.

Pramogavo: paaugliai prekybos centro vežimėlį pavertė transporto priemone.
Pramogavo: paaugliai prekybos centro vežimėlį pavertė transporto priemone. / Skaitytojos nuotr.

„Galbūt kitiems tai atrodo kaip nekalta išdaiga, tačiau tai gali būti labai pavojinga tiek patiems vaikams, tiek aplinkiniams. Juk čia taip lengvai įmanoma susižaloti ir sukelti avarinę situaciją, jeigu vaikai taip išvažiuotų į gatvę ir nesuvaldytų vežimėlio“, – svarstė klaipėdietė Diana.

Klaipėdiečiai neliko abejingi – vieni ragino tėvus labiau prižiūrėti savo vaikus, kiti ironizavo, kad jaunimas vieną dieną vežimą pasisavino, o kitą dieną dar ir mašiną sugalvos nuvaryti.

„Taip dabar auklėjame savo vaikus – visiems juokinga iki tada, kol nutinka nelaimė“, – komentavo klaipėdietis Tomas.

