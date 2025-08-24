Klaipėdiečių kantrybė senka: vietoje dviračio – prekių vežimėlis

„Galbūt kitiems tai atrodo kaip nekalta išdaiga, tačiau tai gali būti labai pavojinga tiek patiems vaikams, tiek aplinkiniams. Juk čia taip lengvai įmanoma susižaloti ir sukelti avarinę situaciją, jeigu vaikai taip išvažiuotų į gatvę ir nesuvaldytų vežimėlio“, – svarstė klaipėdietė Diana.
Klaipėdiečiai neliko abejingi – vieni ragino tėvus labiau prižiūrėti savo vaikus, kiti ironizavo, kad jaunimas vieną dieną vežimą pasisavino, o kitą dieną dar ir mašiną sugalvos nuvaryti.
„Taip dabar auklėjame savo vaikus – visiems juokinga iki tada, kol nutinka nelaimė“, – komentavo klaipėdietis Tomas.
Naujausi komentarai