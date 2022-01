Klaipėdietė nusprendė paauklėti ne vietoje automobilius paliekančius kaimynus: skundžia policijai

Pasaka – be galo

Socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje „Klaipėdos Reidai II“ po vaizdo įrašu, kuriame užfiksuota minėtoji moteris, skundžianti kaimynus policijai, pasipylė įpykusių gyventojų komentarai.

„Vairuotojo pažymėjimo ji 100 procentų neturi! Ir nesuvokia, kas vyksta kiemuose! Jai reikia kreiptis į savivaldybę, o ne žmones bausti už tai, kad tiesiog nėra kur pastatyti automobilio“, – skundėsi kvartalo gyventoja.

„Čia niekingas poelgis. Kai neturi mašinos tai nežinai, ką reiškia grįžus ieškoti vietos, kur pasistatyti“, – moters elgesiu bjaurėjosi klaipėdietė.

„Pasaka be galo. Jau dešimt metų kiemai neplatinami, o baudas renka noriai“, – piktinosi vienas vyras.

Gaišta laiką

Pasak Klaipėdos kelių policijos tarnybos viršininko Mindaugo Džermeikos, skundus nuolat rašantieji policijai puikiai žinomi.

„Skundų dėl pastatytų automobilių prie daugiabučių kiemų gauname tūkstančiais. Tai atima mūsų, kelių policijos, didesnę laiko dalį tiriant tokius pranešimus. Per metus nubaudžiame apie 30 tūkst. asmenų. Kabinetinis kelių policijos pareigūnas turi ištirti apie tūkstantį nuotraukų per mėnesį. Gaišiname savo laiką dėl tokių parkavimo pažeidimų, o labiau norėtume skirti dėmesį prioritetiniams pažeidimams, kurie nulemia eismo nelaimes, pavyzdžiui, pavojingi manevravimai, neblaivūs vairuotojai, šviesoforinių sankryžų pažeidėjai. Be abejo, mes jau turime pavardes, žinome tuos pranešėjus, jų yra keletas mieste“, – neslėpė M. Džermeika.

Jo teigimu, policininkai mato ir tai, kas patalpinama socialiniuose tinkluose.

„Iš veidų nepažįstame, bet jų pavardes žinome. Tačiau kiekvienas pilietis turi teisę fiksuoti KET pažeidėjus“, – teigė M. Džermeika.

Supranta ir gyventojus

Skundų dėl automobilių pastatymo policijos pareigūnai sulaukia įvairių.

Žmonės skundžiasi dėl to, kad automobiliai blokuoja kelią į laiptinę arba yra statomi ant pėsčiųjų takų, šaligatvių, vejų, vaikų žaidimų aikštelėse ir kitose neleistinose vietose.

Tačiau ką daryti, jei nėra kur statyti mašinos?

Policininkai tikina suprantantys gyventojus ir jų pasipiktinimą, bet nieko negalintys pakeisti.

„Kad tikrai nėra vietos kur statyti to automobilio, mes žmogiškai suprantame. Automobilio ore nepakabinsi. Bet jeigu kažkas iš rajono gyventojų pasipiktinęs mums atsiunčia tas fotonuotraukas, vertiname, kad yra pažeistos taisyklės. Yra imperatyvus, įstatyme nustatytas funkcijos vykdymas, tai reiškia, kad dirbdami eismo saugumo srityje mes vertiname visus KET pažeidimus šimtu procentų. Neturime galimybės įspėti ar ištrinti fotonuotraukų“, – teigė M. Džermeika.

Baudos – iki 90 eurų

Visas nuotraukas gyventojai policijai gali atsiųsti elektroniniu būdu. Jas peržiūrėję ir užfiksavę, pareigūnai taiko atitinkamą baudą.

Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 417 straipsnio antrą dalį, sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose pagal KET draudžiama sustoti ir stovėti, sustojimas ir stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų, važiavimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimas užtraukia baudą nuo 30 iki 90 eurų.

„Pirmą kartą žmogui siūlome susimokėti 15 eurų baudą, antrą kartą padarius tą patį pažeidimą mes skiriame 30 eurų baudą, o jeigu jau piktybiškai daro pažeidimus, amplitudę didiname iki 90 eurų“, – paaiškino M. Džermeika.