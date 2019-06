Klaipėdietis apstulbęs: nuobauda pajūryje – už nieką?

Sekmadienį popiet Girulių paplūdimio automobilių stovėjimo aikštelė buvo sausakimša.

Todėl rinkliavą susimokėjęs klaipėdietis Aurimas A. (tikrasis vardas ir pavardė redakcijai žinomi – I.L.) mašiną paliko Skautų gatvėje.

Draudžiančių stovėti ženklų tame kelio ruože nėra.

„Automobilį pastačiau tvarkingai, „neužlipdamas“ ant bortelio. Rinkliavą susimokėjau. Todėl labai nustebau, kai sugrįžęs radau pranešimą apie padarytą Kelių eismo taisyklių reikalavimų pažeidimą. Koks tai pažeidimas, parašyta nebuvo. Draudžiančių stovėjimą ženklų – irgi. Nesuprantu, kas ne taip?“ – skėsčiojo rankomis vyras.

Tokio turinio pranešimų ant savo automobilio lango tądien rado ir daugiau vairuotojų.

Tačiau, anot Aurimo A., jis pyktelėjo ne be reikalo.

„Mano atvejis – tikrai išskirtinis“, – įsitikinęs pašnekovas.

Kad situacija – neįprasta pritarė ir Klaipėdos savivaldybės Kontrolės ir prevencijos poskyrio vedėjas Saulius Valiulis.

Įdėmiai išnagrinėjęs Skautų gatvės eismo schemą jis patvirtino, kad minėtu konkrečiu atveju draudžiančių ženklų išties nėra.

Jeigu ženklų išties nėra, administracinis teisės pažeidimas nebus taikomas.

Todėl gavę medžiagą ir atlikę tyrimą specialistai praneš vairuotojui dėl tolesnių veiksmų.

„Schemoje draudžiančio stovėti ženklo nematau. Išnagrinėjus medžiagą bus priimtas teisingas sprendimas. Jeigu ženklų išties nėra, administracinis teisės pažeidimas nebus taikomas“, – patikino S.Valiulis.

Už neleistinoje vietoje paliktą automobilį klaipėdiečiui pirmą kartą grėstų pusė minimalios baudos – 15 eurų, o prasižengus pakartotinai – 30–90 eurų bauda.

Pažeidėjų skaičius ilgąjį savaitgalį pajūryje buvo kone rekordinis.

Anot rinkliavą už automobilių stovėjimą administruojančios viešosios įstaigos „Klaipėdos keleivinis transportas“ Teisės ir administravimo departamento vadovo Juliaus Pauliko, per tris šventines dienas kontrolieriai fiksavo apie 60 Kelių eismo taisyklių pažeidimų (didžioji dauguma – žaliojoje zonoje) ir per 340 nesumokėtos rinkliavos atvejų (per 200 atvejų – žaliojoje zonoje, per 100 – raudonojoje zonoje ir apie dešimt – Karklėje).

J.Pauliko teigimu, pažeidimų požiūriu situacija Skautų gatvėje – itin prasta. Esą vargu, ar kontrolieriai galėjo apsirikti ir palikti pranešimą tam nesant pagrindo.

Tiesa, retsykiais pasitaiko žmogiškųjų klaidų.

Ar minėtas atvejis buvo būtent toks, paaiškės atlikus tyrimą.