 Klaipėdietis tapo Garbės donoru

Klaipėdietis tapo Garbės donoru

2025-12-12 13:15 klaipeda.diena.lt inf.

Valdovų rūmuose surengtoje tradicinėje Garbės kraujo donorų apdovanojimų ceremonijoje Garbės donoro vardas suteiktas 125 asmenims, tarp jų – ir Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės kineziterapeutui Laurynui Gečiui.

Akimirka: L. Gečių pasveikino ir Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės vadovė A. Nikolajevienė.
Akimirka: L. Gečių pasveikino ir Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės vadovė A. Nikolajevienė. / Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės nuotr.

Pirmosios ponios Dianos Nausėdienės sveikinimo kalboje skambėjo įkvepiantys žodžiai.

„Susirinkome pagerbti iškilius žmones, kurių pasiaukojimas per daugelį metų tapo tikruoju humanizmo ir bendruomeniškumo liudijimu. Mielieji Garbės kraujo donorai, jūs esate tikrieji pagarbos gyvybei ambasadoriai“, – teigė D. Nausėdienė.

Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės vadovė Aušra Nikolajevienė nuoširdžiai pasveikino L. Gečių su šiuo kilnų darbą įprasminančiu įvertinimu ir pasidžiaugė, kad ligoninėje dirba empatiški, atsakingi bei pilietiški specialistai.

Prisiminimas: kiekvienas Garbės donoras gavo specialų ženklelį.
Prisiminimas: kiekvienas Garbės donoras gavo specialų ženklelį. / Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės nuotr.

Anot A. Nikolajevienės, Lauryno pavyzdys įkvepia darbuotojus, stiprina bendruomeniškumą ir primena, kokią reikšmingą galią turi kiekvieno žmogaus geranoriškumas.

Specialų ženklelį ir diplomą už 61 kartą neatlygintinai duotą kraują kineziterapeutas L. Gečius priėmė su džiaugsmu, tačiau pabrėžė, kad donorystė jam nėra apdovanojimų siekis. Jo teigimu, donorystė – kilnus įsipareigojimas visuomenei, o tikri darbai, net ir tylūs, kuria didžiausią vertę.

Pasak L. Gečiaus, donorystė suteikė tvirtą atsakomybės jausmą, empatiją ir kasdienį priminimą, jog kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie gyvybių išsaugojimo.

Šiame straipsnyje:
donorystė
Laurynas Gečius
kraujo donoras
Garbės donoro vardas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Jaudina
kada skaitai ir supranti kokie šaunūs žmonės klaipėdiečiai. Ačiū ir pagarba už saugojamas gyvybes .
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų