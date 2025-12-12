Klaipėdietis tapo Garbės donoru

Pirmosios ponios Dianos Nausėdienės sveikinimo kalboje skambėjo įkvepiantys žodžiai.
„Susirinkome pagerbti iškilius žmones, kurių pasiaukojimas per daugelį metų tapo tikruoju humanizmo ir bendruomeniškumo liudijimu. Mielieji Garbės kraujo donorai, jūs esate tikrieji pagarbos gyvybei ambasadoriai“, – teigė D. Nausėdienė.
Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės vadovė Aušra Nikolajevienė nuoširdžiai pasveikino L. Gečių su šiuo kilnų darbą įprasminančiu įvertinimu ir pasidžiaugė, kad ligoninėje dirba empatiški, atsakingi bei pilietiški specialistai.
Anot A. Nikolajevienės, Lauryno pavyzdys įkvepia darbuotojus, stiprina bendruomeniškumą ir primena, kokią reikšmingą galią turi kiekvieno žmogaus geranoriškumas.
Specialų ženklelį ir diplomą už 61 kartą neatlygintinai duotą kraują kineziterapeutas L. Gečius priėmė su džiaugsmu, tačiau pabrėžė, kad donorystė jam nėra apdovanojimų siekis. Jo teigimu, donorystė – kilnus įsipareigojimas visuomenei, o tikri darbai, net ir tylūs, kuria didžiausią vertę.
Pasak L. Gečiaus, donorystė suteikė tvirtą atsakomybės jausmą, empatiją ir kasdienį priminimą, jog kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie gyvybių išsaugojimo.
