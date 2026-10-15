Klaipėdoje daugėja sergančiųjų: gydytoja įvardijo, kada kreiptis pagalbos

Klinikos „Nefrida“ šeimos gydytoja Giedrė Pečiulytė-Raibužė patvirtino, kad minėtų ligų atvejų, prasidėjus rudens sezonui ir į mokyklas sugrįžus vaikams, iš tikrųjų padaugėjo.
Taip nutinka kiekvienais metais.
„Pajutus pirmuosius viršutinių kvėpavimo takų simptomus, tokius kaip sloga, kosulys, gerklės skausmas, karščiavimas, yra geriau likti namuose, o jeigu karščiavimas užsitęsia daugiau nei tris ar penkias dienas, atsiranda dusulys, kokių nors papildomų sunkesnių simptomų, rekomenduojama kreiptis į gydymo įstaigą. Dažniausiai moksleiviams grįžus į ugdymo įstaigas ir padažnėja viršutinių kvėpavimo takų infekcijos. Sakyčiau, kad tendencija išlieka tokia, kaip ir kasmet, ko nors ypatingo nepastebima“, – sakė gydytoja.
Klaipėdiečiai, auginantys mokyklinio amžiaus vaikus, kvėpavimo takų ligomis ir virusais užsikrečia dažniau.
Ne mažiau sergančiųjų būna ir pavasarį, ypač balandžio mėnesį.
Norint stiprinti imunitetą, svarbu laikytis tam tikrų higienos taisyklių.
„Pirmiausia – poilsis, taip pat visavertė mityba, nepamiršti vitamino D vartojimo ir laikytis prevencinių priemonių, tokių kaip rankų plovimas, patalpų vėdinimas. Pajutus pirmuosius simptomus, stengtis likti namuose, kad nepasidalintumėte virusais su aplinkiniais“, – priminė G. Pečiulytė-Raibužė.
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