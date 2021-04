Klaipėdoje dideles įmones žadama skiepyti vėliau

Kaunas penktadienį pradėjo skiepyti nuo COVID-19 įmones, kuriose dirba per 100 darbuotojų, Vilniuje ir Klaipėdoje tai žadama daryti vėliau.

Klaipėdos savivaldybės atstovė tvirtina besivadovaujanti ministro įsakymu, kuriuo pradžioje įpareigojama paskiepyti statutinius pareigūnus, mažmeninės prekybos atstovus ir kitus asmenis, vykdančius gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas ir dirbančius kontaktiniu būdu, nustatytus vadinamajame 1.20 prioritete.

Didmiesčio vertinimu, tik po to galima skiepyti kitas, minėtų kriterijų neatitinkančias įmones. Be kita ko, ministro įsakyme rekomenduojama prioritetą teikti tų sektorių, kuriuose per mėnesį nustatyta daugiausiai protrūkių, įmonėms.

Klaipėdos miesto savivaldybė taip pat tvirtino nuo ketvirtadienio dar skiepijanti mažmeninės prekybos sektoriaus darbuotojus ir pareigūnus, tad prie gyvybiškai svarbioms nepriskiriamų įmonių, turinčioms 100 ir daugiau darbuotojų, vakcinavimo žadama pereiti vėliau.

„Ne, dar nepradėjom skiepyti ir nežinia kada pradėsime. Vakar, šiandien ir rytoj skiepijame mažmeninės prekybos įmones, nes matome susidomėjimą. Dėl didesnių įmonių – yra nustatyta tvarka, įmones registruojame, o kada bus pradėtas jų vakcinavimas – dar atviras klausimas, tai priklausys nuo gaunamų vakcinų ir nuo to, kiek jos liko paskiepijus prioritetines grupes“, – BNS sakė Klaipėdos savivaldybės atstovė spaudai Aušra Lukauskienė.