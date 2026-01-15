Klaipėdoje duris atvėrė klinika „Sveikatos darna“: svarbiausia – dėmesys pacientui

Klinikoje dirba šeimos gydytojai, slaugytojos, gydytojai odontologai ir kiti sveikatos priežiūros specialistai, užtikrinantys visapusišką šeimos medicinos paslaugų spektrą.
Daugelis klaipėdiečių jau žino, kad ši klinika taip pat veikia ir miesto centre, Danės g. 31, tad į naująjį filialą atvyksta tiek netoli jo, tiek ir uostamiesčio centre gyvenantys klaipėdiečiai.
Norintys tapti klinikos pacientais tai padaryti gali keliais būdais. Registracija vyksta interneto svetainėje www.sveikatosdarna.lt, paspaudus skiltį „Tapkite pacientu per 1 min.“, arba atvykus į pasirinktą filialą – Eitkūnų g. 45 ar Danės g. 31.
„Sveikatos darna“ direktorius Kęstutis Vaičiūnas džiaugėsi, kad naujasis filialas jau atviras klaipėdiečiams.
„Klinika nuosekliai auga, tačiau didžiausia mūsų stiprybė išlieka nuoširdus dėmesys pacientams. Čia kiekvienas žmogus yra svarbus“, – teigė K. Vaičiūnas.
„Sveikatos darna“ taip pat veikia Šilutėje, Rusnėje, Vilkyčiuose ir Kintuose.
Klinikos bendrasavininkis, burnos chirurgas Alvydas Vaičiūnas visai komandai palinkėjo sėkmingo starto, ramių pacientų ir kokybiškų paslaugų.
„Personalui linkiu ramių pacientų ir gerėjančios jų sveikatos. Kad visi būtų laimingi ir džiaugtųsi suteiktomis kokybiškomis paslaugomis. Žiūrėkime visi kartu tik į priekį ir mėgaukimės gyvenimu, dirbdami šį nuostabų, labai svarbų visiems žmonėms darbą“, – sakė A. Vaičiūnas.
Klinikos vadovė Karolina Mažutytė pabrėžė, kad „Sveikatos darnoje“ ypatingas dėmesys skiriamas žmogiškajam ryšiui.
„Išliekame žmogiški ir pacientas visada yra pirmoje vietoje, o jo nusiskundimai ir poreikiai yra svarbiausi. Stengiamės tai išlaikyti kiekviename žingsnyje. Klinikoje teikiame visą šeimos medicinos priežiūrą, o tyrimų kainos yra vienos konkurencingiausių, todėl prieinamos kiekvienam. Viską, kas apima šeimos mediciną, rasite pas mus“, – pažymėjo K. Mažutytė.
Klinikos vadovė taip pat palinkėjo nesustoti tobulėti šiame darbe.
„Linkiu, kad išlaikytume tvirtą ryšį su pacientais ir niekada nesustotume judėti į priekį. Esu dėkinga savo komandai už atsidavimą, dėl kurio pacientai čia jaučiasi kaip namuose, o vadovams už pasitikėjimą ir palaikymą“, – sakė klinikos vadovė K. Mažutytė.
