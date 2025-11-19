Klaipėdoje filmuos BBC ir ZDF serialą

Jau po savaitės, lapkričio 25-ąją, nuo 7 val. ryto iki 17.30 val. smalsuoliai galės pasižvalgyti, kaip kuriamas šešių dalių BBC ir ZDF televizijų serialas „Honey“.
Tiesa, atrodo, kad Klaipėdos jame bus ne itin daug, mat kūrėjai čia planuoja dirbti tik vieną dieną. Kūrybinė grupė su kameromis sukinėsis K. Donelaičio, Vytauto ir J. Karoso gatvėse.
Tikėtina, kad po savaitės šiose gatvėse bus kliūčių statyti automobilius ir judėti pėsčiomis bei transporto priemonėmis.
„Kad ir kaip tai būtų nepatogu, Klaipėda kino ekrane visuomet yra laimėjimas. Tiesiog prašytume supratingumo“, – kalbėjo Klaipėdos kino biuro projektų vadovas Tomas Jašinskas.
Dar vieną dieną serialo kūrėjai yra suplanavę dirbti Palangoje, buvusioje vadinamojoje L. Brežnevo viloje „Auska“.
Žinoma, kad jie planuoja darbą mūsų pajūryje lapkričio 25, 26, 28 d., šiam darbui jie ieškojo žmonių masuotėms. Buvo raginami atvykti skirtingo amžiaus vyrai ir moterys, vaikinai ir merginos.
Kaip įprasta, apie būsimą filmą pranešama labai nedaug. Žinoma tik tiek, kad jame siužetas bus kupinas politinių intrigų, kontržvalgybos ir pavojingų santykių. Jame svarbiausias vaidmuo teks jaunai ir ambicingai britų šnipei.
Buvo raginami atvykti skirtingo amžiaus vyrai ir moterys, vaikinai ir merginos.
Filmo premjera numatoma kitais metais BBC ir ZDF eteryje.
Filmavimo metu paprastai smalsuoliai išprašomi tik iš tos vietos, kur trukdoma kūrybinei grupei, iš kitų vietų stebėti jų darbą nedraudžiama.
Kol kas Klaipėdos vaizdų daugiausiai galima pamatyti naujausiame kultiniu vadinamo Lietuvos režisieriaus Emilio Vėlyvio mistiniame kriminaliniame seriale „Vilko gomurys“.
Tikėtina, kad išgarsėjus šiam serialui Klaipėdoje bus rengiamos ekskursijos sekant serialo veikėjų pėdsakais. Tokie renginiai yra populiarūs visame pasaulyje.
(be temos)
(be temos)