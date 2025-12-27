Klaipėdoje gūsingas vėjas jau kelia bėdų

Vėjas išdraskė šalia Minijos gatvės 141 numeriu pažymėto namo sukrautas polistirolo plokštes. Dalis jų buvo išbarstyta pievoje, tačiau kelios plokštės nuskrido į gatvę. Tikėtina, kad namą renovavę statybininkai prastai pritvirtino sukrautas statybines medžiagas.
Šeštadienio dieną buvo pranešta apie Taikos prospekte pavojingai pakibusį šviesoforo įrenginį. Vėjas atplėšė šviesoforo dalį ir ji liko kabėti tik elektros laidų.
Kaip jau rašėme, naktį šalyje kils itin stiprus vėjas, smarkiausi gūsiai numatomi pajūryje, šeštadienį pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (Meteo.lt).
Šeštadienį vakare ims stiprėti vakarų, šiaurės vakarų vėjo gūsiai, daugelyje vietų iki 15–20 metrų per sekundę, o pajūryje iki 24 metrų per sekundę.
Lapkričio 28 dieną, sekmadienį, šiaurės vakarų, šiaurės vėjo gūsiai daugelyje rajonų sieks 15–20 metrų per sekundę, vietomis 21–23 metrus per sekundę, tuo metu pajūryje iki 28–30 metrų per sekundę.
Meteo.lt rekomenduoja iš balkonų ir kiemų išnešti daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, arba juos gerai pritvirtinti. Taip pat nestovėti po aukštais medžiais, sandariai uždaryti pastatų langus, duris, stoglangius.
Kaip teigiama prognozėje, Klaipėdos uoste jau ir dabar fiksuojamas vėjo gūsiai iki 23 m/s. Vėjas dar sustiprės. Smarkiausias vėjas bus artimiausią naktį ir ryte. Vėjas bus ganėtinai pavojingas, kadangi pasisuks iš šiaurės vakarų ir šiaurės. Nemažą greitį pasieks net žemyno gilumoje. Anot sinoptikų, 21-23 m/s gūsiai pajūryje bėdų beveik nepridaro, o žemyno gilumoje gali ir nemažai.
