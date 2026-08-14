Klaipėdoje į atsargą išleisti 99 Karinių jūrų pajėgų kariai

Didelė dalis jaunuolių į batalioną atvyko tarnybą pasirinkę savo noru.
Rikiuotėje karius sveikino Gynybos štabo viršininkas kontradmirolas Giedrius Premeneckas, Generolo Kazimiero Nestoro Sapiegos fuzilierių bataliono vadas komandoras Gediminas Šimkevičius, instruktoriai, karių artimieji bei draugai.
Visiems kariams buvo įteiktos padėkos, o labiausiai per tarnybą pasižymėjusiesiems suteikti aukštesni kariniai laipsniai.
Geriausiu kariu išrinktas jūreivis Nojus Brukštus – jam už pavyzdingą tarnybą įteiktas Karinių jūrų pajėgų medalis „Už pavyzdingą tarnybą“.
Per devynis tarnybos mėnesius kariai baigė Bazinį kario kursą, kurio metu mokėsi taktikos, inžinerijos, topografijos, medicinos ir kitų kariui svarbių dalykų.
Vėliau kariai įgijo specializuotų žinių ir buvo parengti įvairių sričių specialistais – vedliais, ryšininkais, vyriausiaisiais šauliais, kulkosvaidininkais, granatsvaidininkais, taikliaisiais šauliais ir šauliais gelbėtojais.
Tarnybos metu Apsaugos kuopoje kariai taip pat dalyvavo lauko taktikos pratybose, kuriose treniravosi įvairiomis sąlygomis vykdyti vadų įsakymus ir vieningai veikti kaip komanda.
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