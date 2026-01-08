Klaipėdoje – Laisvės gynėjų diena

Tomis sausio dienomis Klaipėdos gyventojai, nepaisydami įtampos ir nežinomybės, masiškai rinkosi prie strategiškai svarbių miesto objektų. Klaipėdiečių susitelkimas padėjo išvengti Vilniaus scenarijaus pasikartojimo mieste, o jų pilietiškumas parodė pasauliui, kad Lietuvos žmonės yra pasiryžę ginti savo laisvę taikiomis, bet ryžtingomis priemonėmis.
Šiemet minime 35-ąsias sausio įvykių metines. Laisvės gynėjų dienos renginiai skirti paminėti šią svarbią datą, akcentuojant laisvės kainą ir jaunimo indėlį į atminties išsaugojimą. Kviečiame visas kartas susiburti, prisiminti ir įvertinti 1991 m. sausio įvykių pamokas bei nepalaužiamą lietuvių tautos dvasią.
Laisvės gynėjų dienai skirti renginiai prasidės jau sausio 9 d., penktadienį, Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centre Žvejų rūmuose (Taikos pr. 70).
12 val. čia prasidės atvira istorijos pamoka jaunimui „Sausio 13-osios įvykiai ir jų reikšmė šių dienų Lietuvai“. Pirmosios Klaipėdos miesto liaudies deputatų tarybos (1990–1995 m.) nariai Vytautas Čepas, Audrius Pauža, Benediktas Petrauskas ir Nijolė Požarskienė papasakos, kaip buvo koordinuojami pasipriešinimo veiksmai, palaikant ryšį su šalies Aukščiausiąja Taryba Vilniuje, pasidalys asmeniniais prisiminimais.
18 val. Žvejų rūmuose įvyks dainininkės Bjelle‘s (Raminta Naujanytė) akustinis koncertas „Aš būsiu čia“, kuriame skambės jos autorinės dainos, nauji kūriniai ir Vytauto Kernagio dainų interpretacijos.
Sausio 10 d., šeštadienį, Liepų gatvėje nuo 12 val. prasidės jaunimo dailės akcija „Barikados“. Ant pėsčiųjų zonoje (tarp Herkaus Manto ir J. Karoso gatvių) išdėstytų „Drakono dantų“ Eduardo Balsio menų gimnazijos ir dailės studijos „Guboja“ mokiniai įvairiomis priemonėmis pieš ir kurs lauko parodą Sausio 13-osios įvykių tematika.
Visą sausio 12 d., pirmadienį, itin gausu Laisvės gynėjų dienai skirtų renginių. Lietuvos kariuomenės Klaipėdos įgulos karininkų ramovėje I a. salėje (Vytauto g. 5) 12 val. bus atidaryta LR Seimo kanceliarijos Parlamentarizmo istorinės atminties skyriaus parengta paroda „Apgynę Laisvę – 1991 m. sausis Algimanto Maskoliūno fotografijose“. Sužvarbusieji bus pasitinkami karšta arbata.
14 val. Pilies muziejaus konferencijų salėje (Priešpilio g. 2, Klaipėda) vyks popietė „1991 metų sausio įvykiai Klaipėdoje“. Renginio metu savo atsiminimais apie to meto įvykius Klaipėdoje pasidalys tiesioginiai jų dalyviai – Algirdas Grublys, N. Požarskienė, Vanda Kavaliauskienė ir Antanas Stanevičius. Susitikimą moderuos Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto prof. dr. Vygantas Vareikis.
Sausio 12-ąją Liepų gatvėje vyks pagrindiniai Laisvės gynėjų dienai skirti renginiai (transporto eismui bus uždaryta atkarpa tarp Herkaus Manto ir J. Karoso gatvių).
12 val. čia prasidės moksleivių pilietinė akcija – netradicinio ugdymo pamoka „Mano laisvės liepsnelė 1991–2026“. Moksleiviai kurs simbolinius atminimo laužus, ugnį palaikydami savo atsineštomis medinėmis lazdelėmis. Tuo pat metu, nuo 12 val., Liepų gatvėje bus galima apžiūrėti Lietuvos kariuomenės Klaipėdos įgulos paruoštą ginklų ir karinės technikos ekspoziciją.
16 val. prie Sąjūdžio būstinės (Liepų g. 3) prasidės tradicinis Klaipėdos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos rengiamas 1991-ųjų sausio mėnesio įvykių minėjimas.
17 val. visų Klaipėdos bažnyčių Laisvės gynėjų atminimui skambantys varpai praneš apie minėjimo prie Klaipėdos miesto savivaldybės (Liepų g. 11) pradžią. Besirenkančius į renginį dainomis pasitiks Klaipėdos etnokultūros centro folkloro ansamblių „Alka“ ir „Kuršių ainiai“ dainininkai. Renginio prologe pamatysime Klaipėdos Žvejų rūmų tautinių šokių sambūrio „Vėlunga“ atliekamą choreografinę kompoziciją.
Minėjimo dalyvius ir svečius pasveikins Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus. Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-osios rinktinės kariai pagarbos salvėmis saliutuos už žuvusius Lietuvos laisvės gynėjus, o jų vardus ir pavardes primins Lietuvos šaulių sąjungos Vakarų (Jūros) šaulių 3-iosios rinktinės nariai.
Išskirtinė minėjimo Laisvės gynėjams atminti muzikinė programa, nes ją ruošia ypatingi svečiai – viena svarbiausių visų laikų Lietuvos roko grupių, Atgimimo epochos simbolis – grupė „BIX“ ir unikalus muzikinis projektas „KAnDIs“, kurį sudaro du Lietuvos muzikos grandai: Algirdas Kaušpėdas („Antis“) ir Viktoras Diawara („Skamp“). Atminimo vakaro vedėjai – Klaipėdos dramos teatro aktoriai Justina Vandžodytė ir Donatas Stakėnas.
Po minėjimo Liepų gatvėje bus galima vėl nuvykti į Klaipėdos Žvejų rūmus, kur 19 val. prasidės meninis-muzikinis renginys „Laisvės šviesa iš Klaipėdos“, skirtas paminėti 35-ąsias Sausio 13- osios metines, įprasminti žuvusių Laisvės gynėjų atminimą ir išreikšti Lietuvos laisvės idėją per meninę instaliaciją bei muziką.
Čia bus eksponuojamas tautodailininkės Julijos Jauniuvienės sukurtas šviečiantis „sodas”, jungiantis lietuviškas tradicijas ir šiuolaikinę šviesos meninę raišką. Pintas iš Lietuvos žemėje užaugusių medžiagų ir papildytas šviesos elementais, jis simbolizuoja tautos dvasios tvarumą, gyvybingumą ir viltį. Koncerte „14 Laisvės dainų“ skambės dainos, dedikuotos keturiolikai žuvusių laisvės gynėjų, kurias atliks Jonas Baltokas, Daiva Plikšnienė ir Živilė Mackevičiūtė.
Sausio 12 d., 20 val., nuo Girulių radijo ir televizijos bokšto, o 20.20 val. nuo Klaipėdos vasaros estrados startuos XXV bėgimas Laisvės gynėjų dienai paminėti. Finišas ir apdovanojimų ceremonija – prie Klaipėdos miesto savivaldybės. Dalyviai raginami į starto vietas atvykti savarankiškai arba pasinaudoti specialiai organizuojamu transportu – autobusai nuo savivaldybės išvyks 19 valandą.
Sausio 13-ąją, antradienį, tradiciškai visoje Lietuvoje vykdoma nuo 2008 metų organizuojama pilietinė iniciatyva „Pergalės šviesa“. 8 val. ryto organizacijos, institucijos ir visi Lietuvos žmonės kviečiami languose dešimčiai minučių uždegti Vienybės, Atminimo ir Pergalės žvakutes.
13 val. Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka (Turgaus g. 8) kviečia į istorinės atminties popietę „Istorijos interpretacijos. Sausio 13-oji klaipėdiečių prisiminimuose ir jaunimo muzikinė-literatūrinė kompozicija“.
Renginio metu prisiminimais dalysis Klaipėdos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkė Elena Povilaitienė, fotomenininkas Algimantas Sakalnykas, rašytoja, socialinių mokslų daktarė Jūratė Sučylaitė, poetė, pedagogė Danielė Broel Pliaterytė.
Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos bendruomenė atliks muzikinę-literatūrinę kompoziciją „Sausio 13-oji jaunimo akimis“. Renginio erdvėje bus eksponuojamos dvi parodos: Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinių plakatų paroda „Protesto žemėlapis“ ir Eduardo Balsio menų gimnazijos mokinių piešinių paroda „Tėvynės istorija“.
16 val. Bendruomenės namuose (Debreceno g. 48) įvyks prisiminimų vakaras ir meno kolektyvų koncertas „Mes prisimename tą Sausį…“.
17 val. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2) vyks edukacija „Įrėžti į atmintį“ su Evelina Simanavičiūte (Duja), kurios metu bus kuriamas lino raižinio antspaudas, skirtas Sausio 13-ajai atminti. Dalyviai galės rinktis iš jau pateiktų šablonų ar piešti ir raižyti unikalų savo susikurtą paveikslėlį, o vėliau juo remdamiesi kurti atvirutę ar knygos skirtuką.
17.30 val. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos III a. ekspozicijų erdvėje (H. Manto g. 25) įvyks Lietuvos išeivijos fotografo Audroniaus Ulozevičiaus fotografijų parodos „Nepalaužti: laisvės kronikos” atidarymas.
Paroda kvies sugrįžti į 1991-ųjų sausio dienas, kai Lietuvos žmonės stojo ginti savo laisvės ir nepriklausomybės. Nuotraukose užfiksuotos akimirkos, kai paprasti piliečiai tapo istorijos dalimi – stovėjo prie televizijos bokšto, Seimo, gynė savo valstybę ir vieni kitus. Renginyje dalyvaus teisininkė Nijolė Požarskienė, Lietuvos laisvės gynėjas, buvęs valstybės saugumo pareigūnas Raimondas Praleika, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos dėstytojas Vytautas Pašinskas. Renginį moderuos politologė Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili.
18 val. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje (Rumpiškės g. 6) bus aukojamos šv. mišios už Sausio 13-osios gynėjus.
19 val. Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10) rengiamas Laisvės gynėjų ir karinių istorinių dainų vakaras „Oi neverk, motušėle“ su Tradicinių dainų klubu ir muzikologe doc. Rūta Vildžiūniene.
