Klaipėdoje nemokamai dalijami eglišakiai ir taikos ugnis

Eglišakių ir Betliejaus taikos ugnies dalijimo akcija Teatro aikštėje šiandien prasidės 12 val. Eglišakius dalins Valstybinės miškų urėdijos atstovai, o ugnį – Klaipėdos krašto skautai.
Nors įprastai klaipėdiečiai pasiima ne po vieną šaką, anot miškininkų, jų visiems užteks ir šiemet. O norintieji pasiimti Betliejaus ugnies su savimi turėtų atsinešti žvakę.
Valstybinės miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio vadovas Tomas Zaleckis teigė, kad būtent gruodžio 19 d. eglišakiai bus dalijami ne tik Klaipėdoje, bet ir Gargždų, Šventosios, Palangos centrinėse aikštėse bei Kretingos rotušės aikštėje.
Lietuvoje eglišakių dalijimo akcija vyks 59 miestuose. O Betliejaus taikos ugnies dalijimas šios akcijos metu Klaipėdoje vyks pirmą kartą.
Taip pat šiandien vakare, 17.30 val., Teatro aikštėje vyks „Elektrum kalėdinė kelionė“ – grupės „Biplan“ koncertas.
18.30 val. šalia buvusios Šv. Jono bažnyčios erdvės (Pylimo g. 2) koncertuos šventinis gospelo choras „Gloria“. Šį koncertą susirinkusiems dovanos ilgametis kalėdinių renginių partneris Algirdas Aušra.
