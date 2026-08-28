Klaipėdoje – netektis: mirė vaikų ligų gydytoja Romualda Liulienė

Žinia klinika pasidalijo savo profilyje feisbuke.
„Su giliu liūdesiu pranešame, kad mus paliko ilgametė, mylima ir gerbiama „Nefridos“ klinikos vaikų ligų gydytoja Romualda Liulienė.
Tai didelė netektis visai mūsų bendruomenei. Šviesus gydytojos atminimas, beribis rūpestis ir atsidavimas mažiesiems pacientams visam laikui išliks kolegų, pacientų ir jų tėvelių širdyse.
Nuoširdžiai užjaučiame šeimą, artimuosius ir visus, kuriems teko laimė ją pažinoti“, – rašoma socialiniame tinkle.
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