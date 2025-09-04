Klaipėdoje organizuojami šokiai suaugusiems: žmonių džiaugsmas – didžiausia grąža

Skamba gyva muzika
Jau nuo gegužės mėnesio Smeltės gimnazijos salėje kiekvieną penktadienį vyksta šokiai „Kas kaip moka, tas taip šoka“, kurie yra skirti suaugusiesiems.
Ši iniciatyva – išskirtinė, nes dažniausiai yra įprasta manyti, kad šokiai skirti jaunimui, o vyresni žmonės lieka pamiršti.
Į šiuos asociacijos „20 talentų“ organizuojamus renginius kviečiami visi klaipėdiečiai nuo 40 metų, kartu čia laukiami ir neįgalumą turintys žmonės.
Šokiuose visada skamba tik gyvai atliekami muzikos kūriniai.
„Gyva muzika žmonėms yra labai svarbi – tik tokia ir skamba mūsų organizuojamuose šokiuose. Mes kiekvieną kartą pasikviečiame muzikantus, kurie mielai sutinka atvykti pas mus ir padovanoti šokėjams dainų“, – pasakojo šokių organizatorė, asociacijos „20 talentų“ atstovė Liucija Antanavičienė.
Dovanoja džiaugsmą
Pasak organizatorės, kiekvieną penktadienį į šokius atvyksta būrys žmonių – nuo vidutinio amžiaus klaipėdiečių iki senjorų.
Šokėjai atvyksta pasipuošę: moterys – gražiausiomis suknelėmis, o vyrai – šventiškais kostiumais.
Klaipėdos miesto Smiltelės seniūnaitis Marius Bagdonavičius pažymėjo, kad tokios iniciatyvos bendruomenei yra labai reikalingos – senjorai atvyksta į šokius ir ne tik susiranda naujų draugų, bendraminčių, bet ir smagiai praleidžia laisvą laiką.
Be šokių, visada būna ir vaišių stalas, kur susirinkusieji gali atsisėsti, pabendrauti, kartu atsigerti arbatos.
Šokiai organizuojami iš entuziazmo – organizatoriai savo lėšomis dengia ir salės nuomą, ir honorarus muzikantams.
Pasak organizatorės, džiuginti klaipėdiečius yra labai geras jausmas.
„Mes patys savo lėšomis džiuginame norinčiuosius gyventi kitaip. Žmonių džiaugsmas – didžiausia grąža“, – atviravo L. Antanavičienė.
Kviečia visus
Šiuose šokių vakaruose nėra jokios konkurencijos, nes visi šoka taip, kaip tik moka – kai kurie į salę ateina vieni, o kiti – ir su antrosiomis pusėmis bei bičiuliais – visi po renginio jaučiasi laimingi ir išeina su šypsenomis veiduose.
„Šokiuose mes norime padaryti malonumą kiekvienam – juk mes esame entuziastai“, – tvirtino L. Antanavičienė.
Organizatoriai visus kviečia atvykti kiekvieną penktadienio vakarą ir smagiai praleisti laiką kartu – artimiausi šokiai vyks rugsėjo 5 d. Smeltės gimnazijoje.
Projektas „Pilietinė iniciatyva“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 6000 eurų.
