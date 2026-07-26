 Klaipėdoje paaugliai nuniokojo vaikų žaidimų aikštelę

Klaipėdoje paaugliai nuniokojo vaikų žaidimų aikštelę

2026-07-26 05:00
Asta Aleksėjūnaitė

Pietinėje miesto dalyje paaugliai nuniokojo ne taip seniai pastatytą vaikų žaidimų aikštelę. Žaidimų įrenginiai išpaišyti nepadoriais piešiniais.

Nusiaubė: kone 40 tūkst. eurų kainavusi vaikų žaidimų aikštelė atrodo it po karo.
Nusiaubė: kone 40 tūkst. eurų kainavusi vaikų žaidimų aikštelė atrodo it po karo. / „Klaipėdos“ skaitytojo nuotr.

Klaipėdietis Laurynas, užfiksavęs Vingio gatvėje suniokotą aikštelę, įtarė, kad veikiausiai to ėmėsi paaugliai.

„Aikštelė įrengta netoli Vingio gatvės 1-ojo namo, dešinėje. Esu matęs trylikamečių, keturiolikmečių šioje aikštelėje. Gal ne tokiems ji skirta. Prieš kelias dienas sutikau paauglę, kurios elgesys man sukėlė įtarimų. Iš jos išgirdau frazę: „Tu nežinai, kas mano tėvai“, – šiurpo gyventojas.

Klaipėdietis stebėjosi, kad praeivių drausminimai paauglių visiškai neveikia.

Aikštelės įranga aprašinėta, vaikams skirtoje erdvėje matyti nupieštas falas.

Ši aikštelė buvo įrengta vos prieš kelerius metus miesto biudžeto pinigais.

Klaipėdos savivaldybė tuomet skelbė, kad uostamiestyje labai trūksta vaikų žaidimų aikštelių, tad kiekvienais metais stengiamasi įrengti bent po kelias naujas aikšteles.

Pagal šį planą kasmet miesto daugiabučių namų kvartaluose įrengiamos 3–5 vaikų žaidimų aikštelės.

Įrengti vieną 200 kv. m ploto vaikų žaidimų aikštelę vidutiniškai kainuoja apie 35–40 tūkst. eurų, perpus mažesnę – apie 25–30 tūkst. eurų.

Vingio gatvėje esanti aikštelė yra 200 kv. m.

Šiame straipsnyje:
vaikų žaidimų aikštelė
keverzonės
paaugliai
Vingio gatvė

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tai
čia ruskiai, nes jų mėgstama fašistinė Z raidė, ir jų mėgstamiausias leksikonas-keiksmažodžiai.
5
-5
Judazzz
Nugi tėvai tegul atstato ir padėkoja savo vaikuciams. :-D
11
-1
.
Tie piemenys jaucesi ne baudžemi gali viska laužti ,daužyti ,niokoti viska
10
-1
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