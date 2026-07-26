Klaipėdoje paaugliai nuniokojo vaikų žaidimų aikštelę

Klaipėdietis Laurynas, užfiksavęs Vingio gatvėje suniokotą aikštelę, įtarė, kad veikiausiai to ėmėsi paaugliai.
„Aikštelė įrengta netoli Vingio gatvės 1-ojo namo, dešinėje. Esu matęs trylikamečių, keturiolikmečių šioje aikštelėje. Gal ne tokiems ji skirta. Prieš kelias dienas sutikau paauglę, kurios elgesys man sukėlė įtarimų. Iš jos išgirdau frazę: „Tu nežinai, kas mano tėvai“, – šiurpo gyventojas.
Klaipėdietis stebėjosi, kad praeivių drausminimai paauglių visiškai neveikia.
Aikštelės įranga aprašinėta, vaikams skirtoje erdvėje matyti nupieštas falas.
Ši aikštelė buvo įrengta vos prieš kelerius metus miesto biudžeto pinigais.
Klaipėdos savivaldybė tuomet skelbė, kad uostamiestyje labai trūksta vaikų žaidimų aikštelių, tad kiekvienais metais stengiamasi įrengti bent po kelias naujas aikšteles.
Pagal šį planą kasmet miesto daugiabučių namų kvartaluose įrengiamos 3–5 vaikų žaidimų aikštelės.
Įrengti vieną 200 kv. m ploto vaikų žaidimų aikštelę vidutiniškai kainuoja apie 35–40 tūkst. eurų, perpus mažesnę – apie 25–30 tūkst. eurų.
Vingio gatvėje esanti aikštelė yra 200 kv. m.
(be temos)
(be temos)
(be temos)