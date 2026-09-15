Klaipėdoje pradedama asfaltuoti beveik 2 km Liepojos gatvės ruožą

Anot jos, beveik 2 kilometrų ilgio ruože link Klaipėdos ligoninės asfaltavimo darbai bus vykdomi naktimis. Jų metu eismas bus ribojamas viena juosta.
Darbus planuojama užbaigti iki rugsėjo 22 dienos, tačiau terminas gali būti koreguojamas atsižvelgus į oro sąlygas.
Lygiagrečiai šioje miesto dalyje tęsiami ir kiti darbai. Ruošiantis Liepojos, P. Lideikio, Herkaus Manto gatvių ir Šiaurės prospekto sankryžos asfaltavimui, Šiaurės prospekte baigiami įrengti gatvės bortai, įrengiama nauja perėja ir skiriamoji salelė ties perkelta Liepojos stotele. Taip pat įrengiami pėsčiųjų ir dviračių takai.
(be temos)
(be temos)