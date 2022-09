Klaipėdoje pradėtas eksploatuoti didžiausias Baltijos šalyse elektrohidraulinis kranas

Naujausia ženkli VKR investicija − 31 tonos keliamosios galios portalinis elektrohidraulinis biriems ir suverstiniams kroviniams krauti skirtas kranas pradėtas eksploatuoti rugsėjo pradžioje. Greitas ir ypatingai tikslus „E-Crane“, kurio strėlė siekia 42 metrus, yra didžiausias toks kranas Baltijos šalyse.

Tikimasi, kad dėl šios naujos technologijos žymiai padidės krantinių pralaidumas ir per trumpą laiką bus galima pakrauti daugiau ir didesnių laivų. Skaičiuojama, kad suverstinių ir birių krovinių krovos našumas išaugs apie 40 proc.

Iki šiol, naudojantis turima technika „Handysize“ tipo laivus pavykdavo pakrauti per apytiksliai 6 paras, o su naujuoju kranu tai padaryti bus galima per 4 paras. Sumažės ir krovos procese dalyvaujančios technikos kiekis bei žmonių skaičius. Pavyzdžiui, įprastai kraunant metalo laužą į „Handysize“ tipo laivą per pamainą technologinę grandinę sudaro 18 darbuotojų. Pasitelkus į pagalbą naująjį kraną, per vieną pamainą krovos procese dalyvaus 6-7 darbuotojai. Tikimasi, kad padidinus technologinius pajėgumus ir sumažinus fizinio darbo poreikį, darbas taps saugesnis bei pavyks išspręsti kvalifikuotų darbuotojų trūkumo problemą.

Krovos procesai taip pat taps ne tokie pavaldūs permainingiems uostamiesčio orams, kadangi naujojo krano galimybės leis dirbti vėjui pučiant net iki 25 m/s, kai kitą krovos techniką dėl saugumo naudoti buvo galima tik esant mažesniems nei 15 m/s vėjo gūsiams.

Kaip pasakojo VKR direktorius Gediminas Rimkus, šios investicijos poreikis atsirado Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai pagerinus infrastruktūros sąlygas ir gylį prie VKR eksploatuojamos krantinės padidinus iki 13,5 m, mat iki tol gylis prie krantinės siekė vos 9 metrus. Šie pokyčiai atvėrė naujas galimybes VKR krovai priimti didelio tonažo „Panamax“ tipo laivus.

„Tai, kad įmonė šiandien turi galimybę eksploatuoti didžiausią Baltijos šalyse portalinį elektrohidraulinį kraną, įsigyti naujausias krovos technologijas bei vysto stabilią veiklą, sąlygojo sėkmingai įsisavintos investicijos į įmonės infrastruktūros gerinimą. Pernai bendrovė buvo pripažinta sparčiausiai augančia krovos kompanija Klaipėdos uoste. Taip pat su viena žinoma metalo eksporto bendrove pasirašėme ilgalaikę sutartį ir per metus įsipareigojome pakrauti ne mažiau kaip 400 tūkst. tonų metalo laužo krovinį. Šie pasiekimai paskatino mus įsigyti naują techniką, kuri padėtų dirbti dar našiau ir efektyviau. Ir toliau sieksime plėsti veiklą, didinti krovos pajėgumus, būti technologiškai pažangia kompanija, gebančia pritaikyti šiuolaikines technologijas, taupyti energijos išteklius, gerinti darbo našumą bei siekti dar geresnių veiklos rezultatų“, − teigė vadovas.