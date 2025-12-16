Klaipėdoje prekiautojų viešoje vietoje laukia pokyčiai

Rengia tvarkas
Klaipėdos savivaldybės Licencijų ir leidimų skyriaus vedėjas Deividas Petrolevičius Finansų ir ekonomikos komiteto posėdyje pristatė kelis sprendimų projektus.
Skyriaus vedėjas aiškino, kad rinkliavos zonos prekybininkams nėra keičiamos.
„Nėra keičiami ir rinkliavų dydžiai. Leidimų rūšys taip pat nėra keičiamos. Leidimų rūšys nėra keičiamos, turinys išlieka tas pats“, – kalbėjo D. Petrolevičius.
Anksčiau ši tvarka buvo patvirtinta administracijos direktoriaus įsakymu, dabar ją tvirtins taryba.
„Jūs labai kukliai nutylėjote, kad šis sprendimo projektas atsirado dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje institucijos reikalavimo. Dar prieš pusę metų buvo paprašyta. O jūs ateinate gruodžio mėnesį į paskutinį tarybos posėdį, ilgai dirbę, suprakaitavę, pateikiate tarybai svarstyti šį projektą“, – kalbėjo Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininkas Rimantas Taraškevičius.
Tačiau tarybai bus teikiamas svarstyti ir kitas projektas, kuriame nustatomi rinkliavų dydžiai už leidimus prekiauti ar teikti paslaugas Klaipėdoje.
„Kitu projektu siekiame atskirti prekybos viešose vietose tvarkas nuo rinkliavų dydžių. Iš esmės rinkliavų dydžiai išlieka tie patys, keistųsi tik įkainiai renginių ir švenčių metu. Tačiau renginių ir švenčių metu neskiriame leidimų rūšių, tiesiog išskiriame prekybą maistu, prekybą ne maisto produktais ir prekybą maistu su alkoholiu. Jei teikiamos paslaugos, įkainius išskiriame pagal plotą ir nurodome įkainius už vieną kvadratinį metrą“, – sprendimo projekto esmę nusakė D. Petrolevičius.
Šiuo metu leidimas prekybai kainuoja 7,2 euro už dieną. 29 eurai, jei prekiaujama maistu ir alkoholiu.
„Tačiau įvertinę kitų miestų praktikas, matome, kad mūsų įkainiai yra gerokai mažesni. Siūlome juos šiek tiek koreguoti“, – tikino skyriaus vedėjas.
Pasigedo paaiškinimo
Tačiau naujojoje tvarkoje atsiras įkainio skaičiavimas pagal plotą.
„Kituose miestuose už standartinę, devynių kvadratinių metrų palapinę, kurioje prekiaujama maistu ir alkoholiu, mokama apie 72 eurus“, – kainas priminė D. Petrolevičius.
Už prekybą gėlėmis atmintinomis dienomis bus imamas 7,2 euro mokestis, atrakcionų ir laipynių pramogas teikiantiems verslininkams mėnesio rinkliava sieks 188 eurus.
Už prekybą eglutėmis ir šakomis nustatytas 130 eurų mokestis.
„Nesu šiandien susireikšminęs šiuo klausimu. Bet ateityje pridėkite lentelę, kad būtų aišku, kokia buvo kaina ir ką jūs pakeitėte. Reikėtų pridėti palyginamąjį variantą“, – siūlė R. Taraškevičius.
Nesu šiandien susireikšminęs šiuo klausimu.
Tą pačią pastabą projekto rengėjui turėjo ir kiti komiteto nariai, pasigedę projekto lyginamojo varianto.
„Ateisi kitą kartą, gausi malkų“, – D. Petrolevičiui liepė pasitempti R. Taraškevičius.
Galės bausti
Komiteto nariams D. Petrolevičius pristatė sprendimo projektą dėl prekybos viešose vietose taisyklių.
„Anksčiau tai buvo aprašas, dabar tai bus taisyklės. Taisyklių reikia tam, kad Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyrius galėtų vykdyti kontrolę. Kad, esant reikalui, galėtų išrašyti nuobaudas“, – paaiškino D. Petrolevičius.
Anksčiau tvarkų nepaisančių verslininkų savivaldybė negalėjo nubausti, negalėjo neišduoti leidimo, jei toks verslininkas vėl ateidavo jo prašyti.
Sudėtingiausia situacija buvo su keliais verslo atstovais, kurie buvo įsikūrę lauko terasas senamiestyje.
„Turėsime galimybę tokiems nebeišduoti leidimų arba juos apriboti ar naikinti“, – paaiškino D. Petrolevičius.
Tačiau šiame sprendimo projekte nebus nustatyti lauko terasoms taikomi vizualiniai ir visi kiti reikalavimai, tai bus tvirtinama atskiru projektu.
„Atrodo, kad tvarkingai surašytos taisyklės. Net 30-asis punktas skelbia, kad, teikiant pasivažinėjimo paslaugą, gyvūnai turi būti švarūs, sveiki, pakaustyti kelio dangos negadinančiomis pasagomis. Ar ir tokios yra?“ – nustebo R. Taraškevičius.
Komiteto pirmininkui atsakyta, kad šis punktas liko dar nuo senų laikų ir nebuvo keičiamas.
