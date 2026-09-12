Klaipėdoje rinka – stabili, tik kaip išsinuomoti butą?

140 eurų už nuomą – brangu
Magistrantūros studijos Klaipėdos universitete Lilijaną į uostamiestį atvedė iš Vilniaus, tačiau gyvenamąją vietą studentė pasirinko visai kitur – Palangoje.
Iš pradžių planavusi apsistoti universiteto bendrabutyje, Lilijana netrukus pradėjo dairytis kitų būsto variantų.
„Iš pradžių planavau gyventi bendrabutyje, tačiau mano studijos yra sesijinės. Prašymą gyventi universiteto bendrabutyje galima pateikti tik likus dviem savaitėms iki sesijos pradžios, todėl garantijos, kad gausi vietą, nėra. Be to, jau ir nelabai norėjau gyventi bendrabutyje“, – neslėpė Lilijana.
Pasak studentės, reikšmingas kriterijus buvo ir bendrabučio nuomos kaina – senesnės statybos bendrabučio nuoma gali būti įkandama, tačiau už renovuotą tenka mokėti gerokai daugiau.
„Renovuoto bendrabučio nuomos kaina gali siekti 140 eurų per mėnesį. Mažesnes pajamas gaunančiam studentui tai jau gali būti per brangu“, – teigė Lilijana.
Per mažo ploto
Pradėjusi dairytis buto nuomos rinkoje, studentė kainas palygino ne tik Klaipėdoje, bet ir Palangoje.
Anot merginos, uostamiestyje rasti būstą už mažiau nei 300 eurų per mėnesį pasirodė sudėtinga, o pigesni variantai dažniausiai buvo itin mažo ploto.
„Už 250–300 eurų dažniausiai siūlydavo vos 15–18 kvadratinių metrų butą. Tai labai menkas plotas“, – teigė studentė.
Palangoje Lilijana būstą rado, tačiau čia susidūrė su kita nuomos rinkos ypatybe – sezoniškumu.
„Jeigu Palangoje nuomojiesi butą iki birželio, kaina paprastai būna mažesnė. O jeigu nori gyventi ir vasarą, kaina gali padidėti 50 ar net 100 eurų per mėnesį“, – pastebėjo Lilijana.
Studentės teigimu, būsto paieškas apsunkina ir ribotas bendrabučių pasirinkimas.
Neturint galimybės apsigyventi bendrabutyje, studentams tenka ieškoti pigesnių alternatyvų – nuomotis kambarį arba dalytis butą su kitais.
Pirmoje vietoje yra vieta, antroje vietoje – vieta ir trečioje vietoje vėl – vieta.
Išlaidas lemia vieta
Lilijanos patirtis skatina pažvelgti į dabartines būsto nuomos kainas Klaipėdoje.
Šios reikšmingai skiriasi, priklausomai nuo buto ploto, įrengimo bei šildymo tipo.
Vis dėlto vienas svarbiausių kainą lemiančių veiksnių – vieta.
Centrinėje Klaipėdos dalyje, Herkaus Manto ir Šaulių g. bei centrinėje Taikos pr. dalyje, vieno kambario buto nuoma dažniausiai atsieina apie 340–380 eurų per mėnesį.
Norintiems dviejų kambarių būsto čia dažniausiai tenka mokėti 500–650 eurų.
Pietinėje miesto dalyje kainos kitokios.
Debreceno, Sulupės ir Mainų g. vieno kambario būstų galima rasti už maždaug 250–380 eurų, o dviejų kambarių – už 320–500 eurų per mėnesį.
Žardininkų ir Vingio gatvių rajonuose vieno kambario butų nuomos kainos siekia apie 340–400 eurų, dviejų kambarių – 350–510 eurų.
Kiek kainuoja būstas?
O kiek uostamiestyje gali kainuoti nedidelis būstas?
Panašūs skirtumai matomi ir pardavimo rinkoje, kur kainą taip pat lemia buto dydis, būklė bei vieta.
„Aruodas.lt“ duomenimis, centrinėje miesto dalyje už vieno kambario butą skelbimuose prašoma apie 92–135 tūkst. eurų, o dviejų kambarių būstai kainuoja maždaug 100–220 tūkst. eurų.
Pietinėje Klaipėdos dalyje kainų amplitudė gerokai platesnė.
Šilutės pl., Debreceno ir Gedminų g. vieno kambario butų galima rasti už 34–75 tūkst. eurų, dviejų kambarių – už 55–121 tūkst. eurų.
Dar toliau į pietus esančiose I. Simonaitytės, Vingio, Smiltelės ir Žardininkų g. bei pietinėje Taikos pr. dalyje vieno kambario būstų kainos siekia apie 69–94 tūkst. eurų, o dviejų kambarių – 87–158 tūkst. eurų.
Rinkoje pasitaiko ir gerokai brangesnių sandorių.
„Aruodas.lt“ duomenimis, rugpjūtį brangiausiai Klaipėdoje būstai parduoti Naujojoje Uosto ir Žvejų gatvėse.
Didžiausia sandorio suma siekė net 727 tūkst. eurų – tiek sumokėta už 51 kv. m butą 2025 metais statytame name.
Žvejų g. 86 kv. m butas daugiau nei 100 metų senumo pastate parduotas už 398 tūkst. eurų, o 74 kv. m – už 355 tūkst. eurų.
Pasirinkimo netrūksta
NT agentūros „Aidila“ vadovas Algimantas Bružas dabartinę būsto rinką Klaipėdoje vertina kaip gana stabilią.
„Rinka yra rami. Kainų augimas nėra ypatingas – metinėje statistikoje matome iki 15 proc. padidėjimą“, – situaciją įvertino A. Bružas.
Pasak jo, nuomos rinkoje būstų pasirinkimas šiuo metu yra pakankamas, o nuomininkai gali daugiau dėmesio skirti ne vien kainai.
„Pasiūlos yra nemažai, o paklausa mažesnė, todėl balansas labiau krypsta nuomininko naudai. Universitetai ir kolegijos turi savo bendrabučius, kuriuose apsigyveno nemaža dalis studentų, todėl situacija rinkoje mokslo metų pradžioje per daug nepasikeitė“, – teigė A. Bružas.
Jeigu pasiūla ir toliau didės, kainos neturėtų reikšmingai augti.
Svarbi ne tik kaina
Paklausiausi, A. Bružo teigimu, išlieka mažesni būstai – tiek nuomos, tiek pirkimo rinkoje daugiausia susidomėjimo sulaukia vieno ir dviejų kambarių butai.
Vis dėlto, renkantis būstą, vadovas ragino vertinti ne tik skelbime nurodytą nuomos kainą – svarbi ir vieta, būsto dydis bei tai, kiek kainuos jo išlaikymas.
„Visada sakau – pirmoje vietoje yra vieta, antroje vietoje – vieta ir trečioje vietoje vėl – vieta. Tačiau reikia žiūrėti ir į tai, ar būstas yra tinkamo dydžio. Nereikėtų skubėti nuomotis dviejų ar trijų kambarių buto vien todėl, kad jis gražesnis. Reikia įvertinti ir komunalines išlaidas“, – pabrėžė A. Bružas.
Vadovo teigimu, būsto kainą reikėtų vertinti kaip visumą.
„Nuoma susideda iš dviejų dalių – pačios nuomos kainos ir komunalinių mokesčių. Todėl iš pirmo žvilgsnio pigesnis butas nebūtinai bus pigesnis, jeigu jo išlaikymas kainuos daugiau“, – akcentavo A. Bružas.
Gal jau nustos brangti?
Nors A. Bružas dabartinę nuomos rinką vadina gana ramia, NT agentūros „Gijoneda“ vadovas Edmundas Jankus atkreipė dėmesį į sezoniškumą – vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje būsto ieškančiųjų padaugėja.
„Pirmą šių metų pusmetį kainos šiek tiek kilo, tačiau dabar jau yra požymių, kad jos sustojo ir susistovėjo. Kol kas tokia tendencija, kad kainos galbūt nebekils“, – rinkos situaciją apibūdino E. Jankus.
Pasak E. Jankaus, ryškiausias aktyvumo pokytis nuomos rinkoje jaučiamas vasaros pabaigoje, kai į Klaipėdą atvyksta studentai.
„Nuomos rinka visada yra aktyviausia nuo liepos iki spalio galo. Suvažiuoja studentai, pirmakursiai, jiems reikia būstų nuomai. Nuomos rinka šiais mėnesiais yra gana aktyvi, o likusią metų dalį stabilizuojasi“, – teigė E. Jankus.
Įtaka vertei – statybos metai
Nuomos kainai, E. Jankaus teigimu, reikšmingiausią įtaką turi būsto vieta mieste.
„Kaip ir įsigijimo kainos, nuomos kainos priklauso nuo miesto vietos. Pietinė miesto dalis yra pigesnė, o centre nuomos kaina išauga“, – aiškino E. Jankus.
Parduodamo NT kainų skirtumus lemia ir pats būstas – jo būklė, statybos metai bei įrengimas.
„Naujos statybos būstą Klaipėdoje galima rasti nuo 2,8 tūkst. iki 8 tūkst. eurų už kvadratinį metrą. Toks yra platus pasirinkimo spektras. Viskas priklauso nuo vietos ir projekto“, – akcentavo E. Jankus.
E. Jankaus teigimu, antrinėje rinkoje kainų skirtumai taip pat yra reikšmingi.
„Nerenovuoto būsto kvadratinio metro kaina gali siekti apie 1,4 tūkst. eurų, o centre esančio renovuoto būsto – 3–4 tūkst. eurų ar daugiau“, – nurodė vadovas.
Prognozė neaiški?
Ateityje būsto kainų augimą, E. Jankaus vertinimu, ribos didėjanti pasiūla.
„Šiandien Klaipėdoje pasiūla yra padidėjusi, todėl naujos statybos būstų tikrai galima rasti. Jeigu pasiūla ir toliau didės, kainos neturėtų reikšmingai augti“, – pabrėžė vadovas.
Vis dėlto, pasak E. Jankaus, būsto kainoms įtakos turi ir augančios statybos sąnaudos.
„Brangsta statybų medžiagos ir darbai, todėl sunku prognozuoti, kiek ilgai projektų vystytojai galės šį brangimą absorbuoti, neperkeldami jo į galutinę būsto kainą“, – svarstė E. Jankus.
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