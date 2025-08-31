 Klaipėdoje Rugsėjo 1-ąją – 23 vietos prekybai gėlėmis

2025-08-31 05:00
Asta Aleksėjūnaitė

Klaipėdoje mokslo metų pradžios šventei klaipėdiečiai gėlių galės įsigyti papildomose 23 vietose.

Tradicijos: lietuviai rugsėjo 1-osios proga mokytojams mėgsta dovanoti kardelius. / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Be stacionarių gėlių parduotuvių mieste gėlėmis prekiaus verslininkai, gavę leidimus lauko prekybai.

Klaipėdos savivaldybės Licencijų ir leidimų skyrius informavo, kad daugiausia leidimų išduota pietinėje miesto dalyje – apie 90 proc, o likusi dalis – šiaurinėje dalyje.

Leidimai išduoti tradicinėse vietose – Taikos prospekte, Debreceno ir Laukininkų gatvėse, taip pat po vieną vietą Dragūnų ir Liepojos gatvėse.

Prekybos vietų skirstymas nėra tiesiogiai siejamas su mokyklų koncentracija konkrečiose teritorijose, leidimai išduodami daug metų gyvuojančiose prekybos vietose, kur gyventojai jau įpratę jų ieškoti rugsėjo 1-ąją.

