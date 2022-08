Klaipėdoje viešėjusiai A. Armonaitei – šoką sukėlęs vaizdas

Vizitas – ne penktadienį

A.Armonaitės vizitas Klaipėdoje buvo išskirtinis dėl kelių dalykų.

Neįprasta buvo jau vien tai, kad ministerijos vadovė ir darbuotojai prie jūros atvažiavo ne paskutinę savaitės darbo dieną, kaip tai dažniausiai daro kiti svečiai iš sostinės, o antradienį ir tą pačią dieną grįžo į Vilnių.

Vizitas prasidėjo nuo apsilankymo pajūryje.

Svečius pasitiko įsimintinas vaizdas – nelabai toli kranto ir poilsiautojai, ir ministrė, ir jos pavaldiniai stebėjo uosto kanalo dugną gilinančio laivo darbą. Iš jo didžiuliu fontanu liejosi juoda masė.

"Visi buvo gerokai nustebę regėdami tokią smėlio spalvą, matyti vaizdai neįkvėpė geroms mintims. Nepaisant to, ką prisiekinėjo uosto direktorius, tikindamas, kad jis yra kone Balio paplūdimių smėliuko baltumo. Buvo labai gera proga pamatyti, kad realiai yra ne visiškai taip. Nebuvo tikslo pamatyti, kaip kasa ir ką pila, bet labai gerai pasitaikė tai išvysti kalbantis su banglentininkų atstovais, – kalbėjo Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas. – Aš nematavau to smėlio užterštumo, bet žmonės, kurie čia gaudo vėją ir bangas, pasakojo apie tai, ko anksčiau niekada nebuvo – ant banglenčių jie randa naftos produktų pėdsakų. Nenoriu dėl to kam nors mesti šešėlio, bet sakau tai, ką girdėjau aš bei ministrė ir jos komanda."

Išklausė verslininką

Meras tikino nenorintis sieti tokių pastebėjimų su vykdomu uosto kanalo gilinimu ir paplūdimių sodrinimu iškastu smėliu, bet tai, ką žmonės kalba, būtina išgirsti.

V.Grubliauskas teigė nenorintis nei pulti, nei advokatauti, bet norėtų, kad specialistai pateiktų ir tyrimų duomenis.

Pakrančių sodrinimas iškastu uoste dugno gruntu greitai bus baigtas, bet tai ne Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atsakomybės laukas, A.Armonaitė pajūryje lankėsi vidutinio verslo atstovo kvietimu ir išklausė jo nuogąstavimus.

Norėtų daugiau dėmesio

Klaipėdos meras prie dalykinių pietų stalo ministrei kalbėjo ne tik apie klaipėdiečių skaudulius.

Kalbėta ir apie Klaipėdos ir visos Lietuvos garsinimo galimybes.

Konkrečiai užsiminta, kad Klaipėdos garsinimo galimybės kruiziniais laivais – menkos, nes į įvairias konferencijas ir parodas klaipėdiečiai vyksta tik už Klaipėdos biudžeto pinigus, nors tai nėra visai teisinga.

Prašyta ministerijos pagalbos garsinant Klaipėdą ir mūsų uostą.

Aptartas ir siekis pritraukti į Klaipėdą tarptautinę keltų liniją, susiesiančią Lietuvą su Lenkija.

Prisiminta ir sena tema – noras turėti bent dar vieną skrydžių kryptį į Vokietiją. Smulkiojo ir vidutinio verslo lūkestis, kad iš Palangos lėktuvai skristų į Hamburgą ar Frankfurtą, Berlyną.

Tai padidintų Vakarų Lietuvos patrauklumą.