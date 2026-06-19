Klaipėdoje – Visuotinis teisėjų susirinkimas, bus kalbama apie teismų finansavimą

Kaip pranešė Nacionalinė teismų administracija, renginio metu bus aptariamos svarbiausios teismų sistemos aktualijos, pristatomos teismų savivaldos institucijų veiklos ataskaitos ir diskutuojama teismų bendruomenei reikšmingais profesiniais klausimais.
Teisėjų bendruomenė ketina priimti rezoliuciją, raginančią leidžiamosios bei vykdomosios valdžios atstovus neatidėliotinai spręsti teismų darbuotojų darbo užmokesčio ir teismų sistemos finansavimo klausimus.
Pastaraisiais metais teismų savivalda nuolat kelia klausimą dėl finansavimo didinimo teisėjo komandos nariams.
Jos duomenimis, teismų sistemos finansavimo lygis kasmet mažėja, nors funkcijų apimtis – ne. 2024 metais finansavimas sudarė 0,18 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), 2025 ir 2026 metais – 0,16 proc. prognozuojamo BVP.
Pagal patvirtintą 2026–2028 metų biudžetą, santykis 2027 metais mažės iki 0,15 proc., o 2028 metais kris iki 0,14 proc. BVP.
Tai vieni žemiausių rodiklių Europos Sąjungoje – pagal išlaidas vienam gyventojui Lietuva yra priešpaskutinėje vietoje ES.
Šių metų kovo mėnesį Teisėjų tarybos, Nacionalinės teismų administracijos ir Teisėjų padėjėjų asociacijos atstovai buvo susitikę su teisingumo ministre Rita Tamašuniene atkreipti dėmesį į šią problemą.
Anot Teisėjų tarybos vadovybės, teisėjų padėjėjų, teismo posėdžių sekretorių ir teismų psichologų darbo užmokesčiai labai menki ir nekonkurencingi rinkoje, todėl pritraukti dirbti gerus specialistus teismuose – sudėtinga.
Fiksuojama didelė specialistų kaita, nors efektyvus teismų darbas ir operatyvus bylų nagrinėjimas didele dalimi priklauso nuo stiprios bei motyvuotos teisėjų komandos.
Teisingumo ministrė R. Tamašunienė tuomet tvirtino, kad šiuo metu ieškoma galimybių padidinti darbo užmokestį teisėjų padėjėjams ir teismų psichologams.
Balandį skelbta, kad padidinti teisėjo komandos narių darbo užmokestį reikia maždaug 30 mln. eurų.
Vasario mėnesį Teisėjų taryba pritarė Teismų įstatymo pakeitimams, kuriais siūloma koreguoti teismų sistemos finansavimo principus – teisėjo komandos pareigybes finansuoti proporcingai teisėjo pareiginei algai.
Visuotinis teisėjų susirinkimas – svarbiausias Lietuvos teismų savivaldos metų renginys, suburiantis visų grandžių teismų teisėjus ir teismų bendruomenės atstovus.
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